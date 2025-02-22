Сили оборони: ворог намагається розвинути наступ на Покровському напрямку

Російська армія намагається розвинути наступ на Покровському напрямку. Там тривають важкі бої.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку окупанти атакували наші оборонні порядки в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої", — ідеться у повідомленні.

Минулої доби на Харківському напрямку війська РФ безуспішно намагались штурмувати позиції Сил оборони у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії неподалік Загризового. Сили оборони відбили атаки.

На Лиманському напрямку російські штурмові групи атакували укріплення українських військ у районах Копанок, Новолюбівки, Тернів, Колодязів та Ямполівки. Погіршення тактичного положення не допущене.

На Краматорському і Торецькому напрямках російська армія за підтримки авіації та артилерії атакувала позиції Сил оборони неподалік Диліївки та в Торецьку. Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка, Часів Яр і Торецьк.

"У районі Васюківки для доставки особового склади російські війська намагалися застосувати мототехніку. В результаті вогневого ураження знищені три мотоцикли загарбників. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", — наголошують в командуванні.

На Новопавлівському напрямку штурмові групи російських військ атакували у районі Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького. Неподалік Зеленівки ворог для доставки штурмових груп застосовував мототехніку, яку уразила артилерія Сил оборони. Знищені три мотоцикли загарбників.

Про ситуцію на всіх ділянках фрону читайте у зведенні Генштабу ЗСУ.