Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є постраждалий

Вночі російська армія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Нікополь опинився під артилерійським вогнем російських військ.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ніч на 22 лютого Сили ППО знищили у небі над Дніпропетровщиною п'ять ворожих безпілотників.

"Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджене підприємство. Люди цілі", — каже Сергій Лисак.

Також увечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони та лінії електропередач.