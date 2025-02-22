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Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є постраждалий

Понівечена інфраструктура Нікополя.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є постраждалий
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Вночі російська армія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Нікополь опинився під артилерійським вогнем російських військ.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ніч на 22 лютого Сили ППО знищили у небі над Дніпропетровщиною п'ять ворожих безпілотників. 

"Внаслідок ворожої атаки у Кам'янському районі сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджене підприємство. Люди цілі", — каже Сергій Лисак.  

Також увечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Понівечені підприємства, 5 багатоповерхівок, авто, газогони та лінії електропередач.

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