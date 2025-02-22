Російська армія обстріляла чотири прикордонні громади Сумщини

Російські військові у ніч на 22 лютого обстріляли чотири громади у Сумській області. Також Сили ППО збили 9 "шахедів".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська та Хутір-Михайлівська громади.

По Хотінській та Юнаківській громадах ворог бив з артилерії, зафіксовано 13 вибухів. На територію Хутір-Михайлівської громади російські війська скинули 7 мін.

Внаслідок артобстрілу Краснопільської громади зруйновано приватний житловий будинок.

Також уночі 22 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 9 БпЛА типу "Шахед".