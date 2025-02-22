«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Єрмак: угоду зі США про корисні копалини підпише уповноважена особа, хто – визначать після готовності документу
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських атак у Харківській області постраждали п'ятеро цивільних

Під обстрілами опинився Харківський, Богодухівський та Куп'янський райони.

Унаслідок російських атак у Харківській області постраждали п'ятеро цивільних
Фото: ДСНС

Минулої доби російська армія застосував проти мирного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Постраждали п’ятеро людей.

Про це інформує поліція Харківської області.

У Куп'янському районі російська армія атакувала райцентр БпЛА типу "Молнія". Влучання зафіксовано в дорожнє покриття на автошляху Чугуїв-Мілове. Пошкоджено два транспортні засоби.

Також ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок, потерпілих немає. 

В Ізюмському районі росіяни скинули КАБ. У Боровій пошкоджене приватне домоволодіння та будівлю установи. У с. Підлиман унаслідок авіаудару пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди. У селі Новоплатонівка зафіксовано влучання в дорогу. 

У с. Золочів внаслідок авіаударів пошкоджено 9 приватних житлових будинків, лікарня, магазин, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, будівля центру зайнятості. Постраждало 5 цивільних.

У с. Лобанівка 22 лютого унаслідок скидання КАБом зруйновано приватний житловий будинок.Лозівський район. У с. Близнюки внаслідок падіння трьох БпЛА "Шахед" пошкоджено приміщення цивільного підприємства.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies