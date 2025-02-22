Унаслідок російських атак у Харківській області постраждали п'ятеро цивільних

Під обстрілами опинився Харківський, Богодухівський та Куп'янський райони.

Минулої доби російська армія застосував проти мирного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Постраждали п’ятеро людей.

Про це інформує поліція Харківської області.

У Куп'янському районі російська армія атакувала райцентр БпЛА типу "Молнія". Влучання зафіксовано в дорожнє покриття на автошляху Чугуїв-Мілове. Пошкоджено два транспортні засоби.

Також ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок, потерпілих немає.

В Ізюмському районі росіяни скинули КАБ. У Боровій пошкоджене приватне домоволодіння та будівлю установи. У с. Підлиман унаслідок авіаудару пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди. У селі Новоплатонівка зафіксовано влучання в дорогу.

У с. Золочів внаслідок авіаударів пошкоджено 9 приватних житлових будинків, лікарня, магазин, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, будівля центру зайнятості. Постраждало 5 цивільних.

У с. Лобанівка 22 лютого унаслідок скидання КАБом зруйновано приватний житловий будинок.Лозівський район. У с. Близнюки внаслідок падіння трьох БпЛА "Шахед" пошкоджено приміщення цивільного підприємства.