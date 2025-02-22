Унаслідок російських атак у Харківській області постраждали п'ятеро цивільних

Минулої доби російська армія застосував проти мирного населення Харкова та області авіабомби та безпілотники. Постраждали п’ятеро людей.
Про це інформує поліція Харківської області.
У Куп'янському районі російська армія атакувала райцентр БпЛА типу "Молнія". Влучання зафіксовано в дорожнє покриття на автошляху Чугуїв-Мілове. Пошкоджено два транспортні засоби.
Також ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок, потерпілих немає.
В Ізюмському районі росіяни скинули КАБ. У Боровій пошкоджене приватне домоволодіння та будівлю установи. У с. Підлиман унаслідок авіаудару пошкоджено два приватних житлових будинка та три господарчі споруди. У селі Новоплатонівка зафіксовано влучання в дорогу.
У с. Золочів внаслідок авіаударів пошкоджено 9 приватних житлових будинків, лікарня, магазин, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, будівля центру зайнятості. Постраждало 5 цивільних.
У с. Лобанівка 22 лютого унаслідок скидання КАБом зруйновано приватний житловий будинок.Лозівський район. У с. Близнюки внаслідок падіння трьох БпЛА "Шахед" пошкоджено приміщення цивільного підприємства.