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Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»

Німецький концерн KNDS запропонував Україні модернізацію зенітних систем Gepard. Планують змінити РЛС — і оглядову, і супровідну цілей.

Можливо також довести всі версії машин до А2: балістичний обчислювач, лазерний далекомір, GPS, захищений зв'язок. 

Одне із завдань — ефективніше збивати крилаті ракети й реактивні дрони. Також підвищити точність вогню по «шахедах», які йдуть на висотах, близьких до стелі. 

Зенітна самохідна установка <i>Gepard</i>
Фото: Bild
Зенітна самохідна установка Gepard

Імовірно, будуть практичні покращення: щоб система відрізняла «герані» з обманками від тих, що з бойовим навантаженням, щоб знизити витрату снарядів на ціль. Дуже вірогідно, спробують зменшити помітність увімкненої РЛС. 

Акцент на виживання машини, зменшення витрат на боєкомплект, якого в нас не виробляють, щоб збільшувати недоторкані запаси засобів доставки. 

Також факт, що росіяни готують серійне виробництво реактивних «шахедів» і прямо заявляють про це. Їхній козир — швидкість, щоб не встигли відреагувати мобільні групи і зенітні дрони. 

Непогано було б перешити котячих на пуски ракет малого радіусу, коли немає прямої видимості, але можна запустити по даних РЛС і підірвати — але самі німці відмовилися від робіт, бо дорого. Навряд чи протягом цієї кампанії ми побачимо такі науково-дослідні й дослідно-конструкторські. 

Поставка Gepard — це приклад, як працює Захід, коли йому треба швидко ухвалити рішення. 

Коли стало зрозуміло, що склалася вісь країн-вигнанців й іранські поршневі БпЛА стали загрозою, до нас поїхали зняті зі зберігання досить древні самоходки з 35 мм гарматами. 

Фото: МО Німеччини

Бо Gepard робили якраз для такої війни — проти маси дозвукових штурмовиків і гелікоптерів, на які не вистачить ракет у ФРН. 

Німецький стиль — шасі від Leo-1, дуже масового танка, стволи, єдині для кількох родів військ, модернізація майже до кінця 1990-х. 

Спочатку їх було три десятки, потім чотири — піднімали техніку тих полків, які порізали останніми. 

І якось так знаходили й знаходили нові. Потім відшукали партії з Катару та Йорданії. Йорданські, до речі, передають через капітальний ремонт і модернізацію за посередництва США Тепер розмови про бельгійські машини зі зберігання. 

Більш ніж сотня самоходок в перспективі — Gepard спрацювали, як і планували. Три-п'ять силуетів збитих «калібрів» чи Х-101 і з пів десятка «шахедів» на них не рідкість. 

Три полки в планах на озброєнні — це сила, без якої боротьба з хвилями баражувальних боєприпасів мала б зовсім інший вигляд, інший у поганому сенсі. 

Непогано вони показали себе біля Одеси й на Дунаї, де «шахедам» і ракетам важче притискатися до землі й оборонцям простіше сфокусувати вогонь на одній цілі.

Непогано показали себе як кустарний центр управління й очі для мобільних груп — підсвітити РЛС і зорієнтувати автомобілі з прожекторами, розставити вогневі розрахунки, відшукати БпЛА, якщо він піде за пагорби чи в русло річки. 

Тисячі зекономлених ракет на важливіші цілі — коли, наприклад, ворог перевантажив канальність у секторі чи як засіб останньої надії. Москва мала велику надію, що наша ППО розстріляє пострадянські засоби доставки і дуже просяде в ефективності. Але ми розгорнули мобільні групи, розробили зенітні дрони, з'явилися екіпажі гелікоптерів-мисливців, РЕБ і паліативні ПУ, зросли західні поставки. Тому не просіли. Важливою ланкою цієї роботи стали Gepard

Фото: EPA/UPG

Німці спеціально заради цього запустили лінію паліативних снарядів — переспоряджали 35×228 від БТР Puma. Просто ломи для кінетичного удару, поки не зроблять класичні з підривниками, — план на минулий рік був 150 тисяч штук. І вже були нові контракти. 

Декілька сотень тисяч снарядів замовили в Rheinmetall, їх робитимуть на заводі в Унтерлюсі, де німці відкрили лінію, щоб обійти заборони Швейцарії на реекспорт і дефіцит старих версій з канавкою. 

Що ж, логічно було б продовжувати — підтримувати парк на ходу змінними гарматами, двигунами і капітальним ремонтом, а також модернізувати його, щоб знизити витрату снарядів і мати змогу відреагувати на реактивні «шахеди». 

Кирило Данильченко ака Ронін
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