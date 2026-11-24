Він переїхав на чернігівське Полісся до села Отрохи двадцять років тому. За цей час річка вже переживала посушливі роки. Але 2026-й став для неї, як і для багатьох інших українських річок, особливим випробовуванням через критичний брак води.

— Це вперше я бачив, щоб наша річка Міша повністю висохла, навіть русло пересохло, — каже гід у дику природу, засновник центру «Міжрічинська Пуща» Андрій Сагайдак.

Складний рік

Вода в Міші нагадує чай, у якому не пошкодували заварки. Річка впадає в Десну, а бере свій початок з Бондарівського болота. Коли тане сніг чи після дощів, воно набирає воду наче величезна губка, утримує її, фільтрує і поступово віддає надлишок річці. Навесні води витікає більше, а в літню межень, яка може тривати до початку осені, — значно менше, іноді майже нічого. Але потім приходять дощі — і вода з’являється знову.

Фото: Андрій Сагайдак Міша й досі оговтується від посушливого року

Та цього року болото стояло сухе.

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— Згадайте минулу зиму. Сніг хоч і лежав до самої весни, проте насправді вона не була сніжною, радше сухою і морозною. Його не додавалося, він не танув, — пояснює Андрій Сагайдак.

Повноцінного весняного водопілля не відбулося. А далі спекотне літо. І навіть літні зливи тут не надто помічні. Щоб річка наповнювалась, поповнювався запас ґрунтових вод, важлива достатня кількість опадів протягом холодного сезону. Влітку вода миттєво всотується в землю, а річці вже мало що дістається.

Ось і вийшло так, що Міша в якийсь момент ніби зникла.

Вона не була винятком. Упродовж 2026 року від маловоддя й посухи потерпали й інші річки, особливо на заході країни, у басейнах Дністра, Західного Бугу, Сяну, Прип’яті, Тиси. Ситуацію на початку осені оцінювали як одну з найважчих за весь період спостережень. Характерним для цього року, за словами голови правління Дунайсько-Карпатської Програми і завідувача відділу Державного природознавчого музею НАНУ Богдана Проця, був накопичувальний ефект: дефіцит вологи, що почав формуватися ще взимку, поступово посилювався. Від квітня-травня до кінця літа в басейнах Західного Бугу, Прип’яті та Дністра випадало лише 40–60 % місячної норми опадів, а в спеку вода інтенсивно випаровувалася з водойм і ґрунту.

Фото: Андрій Сагайдак Такою була Міша у квітні 2026 року

Зрештою, це позначилося на всій річковій мережі. Дністровське водосховище отримувало рекордно мало води з Дністра, а на окремих притоках Прип’яті й Західного Бугу руслами протікало лише 6–15 % від багаторічної норми.

— Загалом це наслідки аномально суворого року на тлі чітко вираженої довгострокової тенденції. Якщо раніше подібне критичне маловоддя сприймали як разове лихо, то зараз це вже безпосередній прояв зміни клімату у Східній Європі, — каже Богдан Проць.

Фото: zakarpattya.net.ua Богдан Проць

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Це вже багато що змінило для наших річок. Науковець пояснює: частка снігового живлення, яке раніше забезпечувало 50–70 % річного стоку, стрімко скорочується, натомість живлення стає переважно дощовим і підземним. Але підземні води через брак снігу теж виснажуються. А дощі все частіше проходять у вигляді злив, які швидко зносять з полів, схилів і доріг ґрунт, пісок та інші частинки, що поступово замулюють річки. Весняне водопілля, яке мало б ще й промивати річища, слабке й не здатне зробити це. Період найнижчої водності — літньо-осіння межень — починається тепер раніше, вже з травня, і триває значно довше, плавно переходячи в зимову безсніжну межень. Тривалі посухи чергуються з короткочасними інтенсивними дощами, і річка дедалі частіше опиняється в такому критичному стані.

Що це означає для неї? Вона втрачає водність і глибину, а далі цілий букет наслідків. Це і погіршення якості води, у якій збільшується частка токсичних речовин, і її цвітіння. Вона швидше прогрівається, і в ній менше кисню, що спричиняє задуху й замор риби, разом з якою гинуть й інші річкові організми. Багато видів, яким потрібна холодна вода, просто зникають, а їхнє місце займають чужорідні види, які краще переносять нові умови. Водне середовище змінюється, і для окремих територій зміни стають незворотними.

Водночас річка поволі звужується. Так запускаються процеси пересихання: намули нагромаджуються, течія сповільнюється, утворюються окремі плеса, а мілководдя поступово заростає. Прибережні смуги, важливі для фільтрації води, теж сухішають і свою функцію виконують гірше.

У цих умовах, за словами Богдана Проця, найвразливіші малі й витокові річки, особливо рівнинні, які критично залежать від снігу, дощових опадів, поверхневих джерел і мають невелику площу басейну водозбору.

Але це лише один бік медалі. Є й інший.

Фото: Андрій Сагайдак Міша

— Найгірші наслідки маємо, коли до всього цього додається високе антропогенне навантаження, — каже науковець. — Скажімо, на річці є греблі, або несанкціоновані скиди, надмірний і неконтрольований державою водозабір, зокрема численні пробурені свердловини для приватних будинків, або місто з його потребами у воді. Або ж це осушені болота та меліоровані території, коли людина позбавляє ландшафт здатності утримувати воду. Під час опадів розорані й каналізовані території працюють як жолоби, швидко скидаючи воду з басейну річки. Зрештою, під час посухи екосистема вже не має внутрішніх резервів, щоб упоратися з цим періодом. Тобто фактично кліматичні зміни діють як зовнішній тригер, а антропогенний вплив — як внутрішній підсилювач.

Для Міші, малої рівнинної річки, тут зійшлися одразу кілька факторів ризику.

Осушити і покинути

Було б нечесно казати, що її змінили останні посушливі роки. Направду це довга історія. Важко повірити, що колись у Міші можна було купатися, а річка мала піщані береги.

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Андрій Сагайдак сприймав ці оповідки радше як казки дідів. Але коли у 2013-му готував майданчик під музей, то знайшов напівзгнилий човен, що лежав біля річки. І вже з більшою увагою розпитував старших людей. Вони розповідали, як раніше у верхів’ях Міша розливалася так, що туди заходили щуки — нерестилися у прогрітих мілководдях, які утворювалися в лісі.

— Зараз Отрохи — це все ж лісове село і залишки річки біля нього, а колись у людей були човни, якими вони розпливалися далі, сипали сітки поміж деревами, ловили під час нересту щук. Це відверте браконьєрство, але на той час було нормально, — каже він.

Одного разу Андрій навіть почув історію ледь не про корабель, який витягли з Міші. Почав цікавитися цим питанням і з’ясував, що то була характерна історія для малих поліських річок.

— У цих краях гарний ліс, тож на березі будували кораблики з місцевої деревини — байдаки. Навесні по великій воді їх спускали, ще й чимось навантажували для продажу — дошками, дьогтем, що тут виробляли, і по Міші, яка фактично виконувала роль транспортера, виганяли в Десну, а далі вниз по течії пливли до Києва. Там цей байдак продавали, а вже потім їх використовували на Дніпрі, — розповідає він.

Фото: Олена Струк Андрій Сагайдак

Але не обійшлося без людського втручання.

У болота, від якого залежить Міша, своя важка доля. У 1970-ті там намагалися створити поліпшені сінокісні угіддя і проклали мережу осушувальних каналів, щоб знизити рівень ґрунтових вод. Як це трапилося з багатьма поліськими річками, русло Міші стало одним з них. Верхню частину річки спрямили, хоча нижче за течією вона все ще рухається змійкою.

Частину каналів копали вручну, частина неглибокі. Відтоді більшість замулилась, заросла й майже не виконує своїх функцій, каже Андрій Сагайдак. Потім поперек осушувальної системи побудували маршрути для танків з одного полігону на інший у вигляді гребель.

— Але вони частково зруйновані, позаростали вільховим лісом, між ними утворилися заболочені водойми, — розповідає він. — Тобто спочатку намагалися осушити болото, а потім поперек течії насипали дамби, які затримують воду — і так одне принаймні частково компенсувало інше. І в принципі завдяки цьому болото більш-менш живе.

Попри це осушувальна система й далі впливає на його водний режим. Болото поступово підсихає, а через падіння рівня води довколишній пейзаж змінюється. Ще 13–14 років тому це був великий трав’янистий простір з плесами води, а зараз хащі з верби попелястої та густі діляночки молодого вільхового лісу. Бо якщо територія залита лише періодично, а по пів року залишається сухою, це сприяє розвитку деревної рослинності. Болото поступово перетворюється на заболочений ліс. Екосистеми, які існували до цього, поступаються іншим. Це природний процес, але в цілому біорізноманіття біднішає і болото стає менш цікавим. Вологих лісів у нас поки що вистачає, а от таких відкритих боліт постійно меншає, каже Андрій Сагайдак.

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— У тих умовах, в яких робили осушувальну меліорацію, вода дійсно була в надлишку і з нею отак боролися. Але ніяк не розраховували, що можуть настати часи, коли її не вистачатиме, — пояснює він. — Якщо болото осушували, то по ньому прокладали мережу каналів, воду виводили в найближчу річку. Сама річка теж каналізована і по ній вода збігає у велику ріку, і так вона швидко відводиться з великих площ. Та ось опадів не стало, але ж осушувальні системи залишились і тією чи іншої мірою продовжують працювати. Відновити ж болото складно. На це потрібні величезні кошти. Навіть якщо вони є, то все може впертися в питання земельної власності, використання площ і так далі. Під Ніжином є болото Смолянка. На його землях вирощують кукурудзу, і тепер ніхто не дасть перетворити їх назад у болото. Тобто зараз ці системи фактично прискорюють осушення болота, яке вже страждає через клімат.

Фото: Олени Струк Річка Міша впадає в Десну, а бере свій початок з Бондарівського болота. Бондарівське болото у квітні 2023-го

Від насиченого минулого життя Міші залишилось небагато, але принаймні річка є. На відміну від Носівочки, що неподалік. Вона висохла, а по її основному руслу в якийсь момент люди поробили городи, бо кілька років річка взагалі не текла. Одного разу їх підтопило, але, схоже, це був уже останній подих Носівочки.

Захист, який не працює

Петро Тєстов, засновник громадської організації «Терен», не лише природоохоронець, а й активний водний турист. Останні 15 років він сплавляється, зокрема Случем, спостерігаючи, як змінюється річка.

— Тренд, який чітко видно, — це зменшення рівня води. Пороги, які раніше можна було пройти на байдарці, тепер настільки обміліли, що доводиться обносити байдарки суходолом. Сама річка заростає, течія уповільнюється, — перераховує він. — Інший момент — зникла традиційна господарська діяльність. Насамперед зникли сінокісні луки і пасовища по берегах. У кращому разі вони почали заростати різними інвазійними деревами і чагарниками, в гіршому — розорані. Це, до речі, добре помітно і на Дністрі. Прибережні і заплавні екосистеми відчутно змінюються.

Впадає у вічі й збільшення водозабору для сільського господарства. Це стосується як легального, коли монтують нові водозабори, так і нелегального, коли кидають помпу і шланг у річку, щоб поливати город чи теплицю.

Хоча Водний кодекс містить доволі багато норм, спрямованих на захист водності річок, але по суті вони мертві, визнає Петро.

Фото: з фейсбук-сторінки Петра Тєстова Петро Тєстов

Приміром, стаття 82 передбачає, що будівництво штучних водойм і водопідпірних споруд, які можуть впливати на стік річки, потребує дозволу місцевих рад і погодження, зокрема з Держводагентством. За словами природоохоронця, за весь час існування цієї норми були лише кілька випадків таких погоджень.

— Правоохоронні органи теж не дуже часто працюють з цим. Зараз ми бачимо купу історій, коли на малих річках хтось для себе будує гребельку, щоб біля нього було побільше води. Або, приміром, вирощування лохини. Обсяги води для неї потрібні великі. Щоб їх закрити, риють ставки на заплавах малих річок. Очевидно, це впливає на річку, але ніхто цих моментів не аналізує і не контролює, — пояснює він.

Інший приклад — стаття 80-та, яка прямо забороняє «зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейнів малих річок» задля збереження водності. А 89-та — розорювати прибережні захисні смуги. Та на практиці оранка все ближче і все частіше підходить до самих берегів.

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— Це критично для річки, яка потребує цієї буферної зони, що захищає її. Хоча насправді в багатьох місцях річка може вже й не розливатися, потенційна заплава все одно, хоч частково, виконує свою функцію, — каже Богдан Проць. — Вона виступає таким собі фільтром: затримує дощові й талі води, очищуючи їх від різних домішок. А також вбирає надлишок води і поступово віддає цю вологу в річку, підтримуючи її рівень. Розорана й забудована земля втрачає цю здатність.

Гідробіолог Олександр Савицький живе біля Сули, яка протікає територією Нижньосульського національного природного парку.

— Це одна з найчистіших приток Дніпра. Велика перевага Сули в тому, що вона не зарегульована, як інші річки регіону. З іншого боку, основна її проблема в тому, що вона тече по найбільш аграрно освоєним територіям. Навіть у межах нацпарку за останні три роки піратськи розорали понад пів сотні гектарів. Це відбувається в нижній течії, де річка переходить у Сульську затоку. Там течія сповільнюється й утворюються такі дуже красиві озерно-річкові ландшафти з чистою водою. Але через оранку в деяких місцях водоохоронна зона порушена майже наполовину. Якщо таке на природоохоронних територіях, то уявіть, що поза ними.

Фото: надав Олександр Савицький Заплава річки Сула між селами Мохнач і Горошини

Наприклад, у «Терені» за допомогою ГІС-аналізу дослідили шість малих річок у басейні Південного Бугу й виявили, що за останні п’ять років площа розораних земель у межах їхніх водозборів (територій, які живлять річку водою) збільшилась у середньому з 65 % до 70 %. В абсолютних цифрах це плюс майже три тисячі гектарів. У водозборі, скажімо, Поганки частка оранки сягає вже 85 %.

Про те, які можуть бути наслідки, Олександр Савицький розповідає на прикладі колишнього гідрологічного заказника «Солоне», розташованого в стариці Сули.

Це була заплавна ділянка боліт і лук. Завдяки розвитку річкової долини там утворилася величезна кількість водяних мікрокапілярів — дрібних водотоків, якими розподілялась вода і які фактично не давали пересохнути водоймі й підтримували річку в найсильнішу спеку. Цю місцину облюбували птахи. Але водоохоронну зону проігнорували й розорали фактично до урізу води.

— У результаті цю мережу порушили. Зараз це просто пересохла земля, на якій фактично нічого не росте. Рік тому, коли я був біля цього заказника, то вперше спостерігав три смерчі в одному місці. Втручання людини вплинуло на екологічну стійкість цієї водойми, і зараз це вже радше зона екологічного лиха, — каже він.

Фото: з fb-сторінки Олександра Савицького Олександр Савицький

Птахи там більше не гніздують, якимось дивом ще росте очерет, але на вигляд це пустка з пересохлими полями.

Контроль, який поламався

— Загалом ситуація з річками в Україні гірша за ситуацію з лісами, — вважає Петро Тєстов. — За моїми спостереженнями, навіть громадські організації приділяли менше уваги питанням води. З іншого боку, як би я не критикував Держлісагентство, але в нього лишилися певні контрольні функції. Вони десь виписують лісорубні квитки, є державна лісова охорона тощо. У сфері водного господарства після проведення реформ контроль за дотриманням природоохоронних вимог Держводагентства й підпорядкованих йому басейнових управлінь водними ресурсами перейшов до Державної екоінспекції.

А з нею все складно. Її можливості лімітують мораторії та інші обмеження на перевірки, запроваджені на час воєнного стану. З цим Петро Тєстов стикається регулярно, в тому числі як голова басейнової ради Південного Бугу. Такі ради створили після запровадження басейнового принципу управління водними ресурсами відповідно до Водної рамкової директиви ЄС. Фактично це консультативно-дорадчі органи, до яких входять чиновники, водокористувачі, науковці, громадськість. Їхня ідея в тому, щоб узгоджувати інтереси різних сторін. Також їхні рішення враховують під час розробки й реалізації планів управління річковими басейнами.

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На прикладі самого Південного Бугу добре видно, скільки проблем може накопичуватися в межах одного басейну. Річка зарегульована, протікає через Вінницю та Миколаїв, де є промисловість і великі водоканали. Зарегульовані й численні її притоки. Водночас територія басейну потерпає від розорювання.

Якоїсь чарівної палички, як усе це вирішити, немає. Але є речі, які цілком реально зробити і які однозначно позитивно вплинуть на річку. За словами Петра Тєстова, це, наприклад, питання того ж розорювання прибережно-захисних смуг, яке легко виявити за допомогою ГІС-технологій.

Перші звернення щодо розорювання територій басейну Південного Бугу басейнова рада вже подала. Але результати залежатимуть і від дій екоінспекції. Попри мораторій на перевірки суб’єктів господарювання, вона щорічно перевіряє органи місцевого самоврядування і може фіксувати порушення.

— І от показово, що коли, наприклад, ми пишемо скарги про розорювання прибережних смуг у Рівненській чи Житомирській області, де працює екоінспекція Поліського округу, або, наприклад, у Кіровоградській області, де працює екоінспекція Придніпровського округу, вони виїжджають, перевіряють — і фермери виплачують компенсації, — каже Петро Тєстов. — А та сама Вінницька інспекція писала відписки і завжди нічого не може. І це те, з чим треба нарешті розібратися.

Повернути природність

Угорські дослідники з Університету Етвеша Лоранда за допомогою ШІ, історичних карт і сучасних зйомок відтворили історичний вигляд річкових ландшафтів Тиси до регулювання річок й осушення земель у XIX–XX ст. Візуалізація показала масштаб змін, яких зазнала річка. Після випрямлення русла та зрізання меандрів довжина рівнинної ділянки Тиси скоротилася з 1211 км до 758 км, а вздовж річки звели майже три тисячі кілометрів захисних дамб, якими відгородили її від заплав.

Водночас у верхів’ях Тиси на території сучасних українських Карпат відбувалися інші трансформації — гірські потоки перегороджували кляузами, щоб керувати водою для сплаву деревини.

У 2024-му Богдан Проць разом командою розпочав демонтаж двох таких на потоках Квасному і Богдані. Так само вчинили з іще однією перешкодою на потоці Білому. Фактично то був кам’яний насип, яким намагалися зберегти від розмивання залишки вцілілих доріг після повеней 1998 року.

Фото: з fb-сторінки Дунайсько-Карпатської Програми ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» у співпраці з Карпатським біосферним заповідником звільнила притоки Тиси від трьох дамб

Звільнення верхів’їв Тиси від штучних перешкод мало значення не тільки для довкілля, але й для самої громади. Старі кляузи повністю перегнили і створювали небезпеку. У якийсь момент великий потік води міг підхопити суміш каміння, піску й деревини і знести населені пункти нижче за течією. До того ж річка, шукаючи собі шлях, почала їх обходити і перемістилася на дорогу, повністю розмивши її.

За два роки після завершення робіт можна оцінити їхній екологічний ефект.

Демонтаж трьох гребель повернув вільну течію на понад сотню кілометрів русла. Деякі види риб: приміром, дунайський лосось, харіус європейський, струмкова форель — отримали можливість безперешкодно підніматися до верхів’їв, на свої історичні нерестовища. Завдяки руху піску і гравію протоки знову самоочищаються, а зони, де застоювалась і перегрівалась вода, зникли. Усе це разом підвищило стійкість екосистеми під час спеки й маловоддя. Відновився природний зв’язок між річкою та її заплавою, що позитивно вплинуло і на підземні води та зволоження прибережних лук і лісів.

— Тепер уже навіть не видно того місця, де відбувалися роботи. У верхів’ях ми повернулися до стану природної гірської річки, яка існувала тут десятки тисяч років. Звісно, йдеться про невелику ділянку в масштабах усього басейну, але це все одно має значення, — каже Богдан Проць. — Виявилося, що екосистеми гірських і передгірських річок здатні до дуже швидкого самовідновлення. Уже протягом перших двох років після знесення бар’єрів склад донної фауни, риб наблизився до природного.

Цей досвід привернув увагу до ширшої проблеми: скільки на українських річках є таких закинутих або неефективних гідротехнічних споруд. Вони вже не приносять економічної користі, але продовжують шкодити екосистемам і посилювати наслідки посух. Навіть невеликі закинуті греблі заввишки один-два метри фрагментують річку, екосистема якої деградує. Позбутися їх — це ніби розблокувати судинну систему.

Якщо подивитися на інші річки довкола, то вони вже зараз вимагають активних заходів відновлення, вважає науковець. Насамперед це стосується малих річок, на яких легше втілити зміни. Головне пам’ятати, що кожна річка — це окрема історія і немає єдиної моделі порятунку для всіх.

— Утім змінювати варто і загальний підхід до відновлення. Ми маємо перейти від розчищення і заглиблення річки до повернення їй більшої природної динаміки, — пояснює Богдан Проць. — Йдеться про відновлення звивистості русла, зв’язку між річкою і заплавою та звільнення від запруг, де це можливо. Це необхідно поєднувати з поверненням до природного стану заплав і повторним зволоженням осушених торфовищ. А якщо до цієї історії додати ще й таких звірів, як бобри, які є архітекторами відновлення заплав, то вони в деяких місцях зможуть зробити загати, які природно сповільнятимуть рух течії і підніматимуть рівень води.

Загалом це відповідає європейському підходу до відновлення природної зв’язності річок і функцій заплав. Приміром, Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року передбачає повернення щонайменше 25 тис. км річок до вільнотекучого стану. Цю ціль закріпив і Регламент ЄС про відновлення природи.

Фото: з fb-сторінки Терен- Дослідження розорення водозборів деяких річок у Вінницькій області громадської організації «Терен»

А іноді питання в тому, зауважує Петро Тєстов, щоб захистити річку від додаткової шкоди, як свого часу вдалося відстояти Дністер і Черемош від будівництва ГЕС.

За проєкт знесення трьох штучних дамб на Тисі науковці Дунайсько-Карпатської Програми разом з Карпатським біосферним заповідником отримали European Dam Removal Award 2024. Нині вони проводять інвентаризацію річок у басейні Прип’яті й тих перешкод, які, можливо, необхідно демонтувати.

— Це величезна територія. І скрізь, особливо у верхів’ях, ситуація критична, чесно скажу. Там просто зникають або перетворюються на маленькі потоки річки, які раніше були повноцінними, — визнає Богдан Проць.

Зараз, до речі, в Україні триває реформа меліорації, яка теоретично мала б зняти хоча б частину питань. Ідея в тому, що всі меліоративні системи, умовно кажучи, ділять на три групи. Перша — ті, що списують як непотрібні, друга — залишаються державі, зокрема, приміром, великі магістральні канали державного значення, третя — ті, які передають агровиробникам і які безпосередньо обслуговують їхні поля.

— Але в чому тут проблема. З одного боку, вдалося відстояти те, що річка — це річка. І навіть якщо вона є магістральним каналом, її не передаватимуть фермерам, — каже Петро Тєстов. — З іншого боку, їм нічого не заважає утримувати воду в межах своєї меліоративної системи. Заради справедливості уряд нині розробив законопроєкт про екологічний стік, який визначає водний режим, щоб збалансувати потреби людини й екосистеми. Але наразі в аграріїв немає обов’язку зі своєї меліоративної системи забезпечувати екологічний стік у річку. І нині, коли річки міліють, мене особисто дуже дивує, що уряд й далі дає дотації не тільки тим, хто реконструює свої зрошувальні системи, щоб зменшити втрати води, але й тим, хто реконструює осушувальні. Мені здається, що в нас поки немає глобального бачення, як управляти водними ресурсами за нових умов.

Урятувати рядову Звіздаль

Ідея відновити Мішу спадала на думку місцевим ентузіастам. Проте, як каже Андрій Сагайдак, вони припустилися типової помилки.

— Люди часто вважають, що якщо в річці немає води, вона замулилась чи ще щось таке, тож треба знайти гроші, узяти потужний екскаватор і поглибити русло. От ми розчистимо — і потече вода, — каже він. — Але якщо зробити так, то отримаємо просто канал чи якийсь ставочок і течії, навпаки, вже не буде. А вода ж має рухатися по річковому руслу.

Щоб дізнатися, як може виглядати відновлення малої річки, перенесемося на Житомирщину.

Фото: з fb-сторінки Древлянського природного заповідника Звіздаль

— Навіть якби ви зараз стояли поруч з річкою Звіздаль, то і не здогадалися б, що це річка. Подумали б, що це якийсь струмок, — каже заступник директора з наукової роботи природного заповідника «Древлянський» Дмитро Кондратюк.

Улітку на окремих ділянках річка трохи більше ніж метр завширшки і якісь сорок сантиметрів завглибшки.

Звіздаль — права притока Ужа, повністю тече в межах заповідника, що розташований на півночі Житомирської області. Колись її русло випрямили, щоб вона швидше віддавала воду в канали Звіздальської меліоративної системи, яка мала осушити прилеглі території для потреб сільського господарства й видобутку торфу. Після Чорнобильської катастрофи саму систему вже не використовують за первісним призначенням, нею ніхто не опікується, а залізо розікрали. Але мережа каналів залишилась і досі забирає поверхневі й ґрунтові води, виснажуючи Звіздаль.

— Щоб ви розуміли, канали поруч завширшки 12 метрів, глибина в них два-три метри, — каже Дмитро. — А річка занепадає, заростає осокою, кропивою. Якщо найближчим часом нічого не робити, то від неї залишиться цівка чи маленька калюжка. У нас багато оленів, лосів, птахів. Якщо зникне вода, то всього цього на цій території теж не буде.

Водночас осушені торфовища поблизу підвищують ризик пожеж, з якими важко боротися і від яких регулярно потерпає заповідник.

Минулого року тут стартував спільний проєкт відновлення Звіздалі, який реалізують Древлянський заповідник, Українське товариство захисту птахів і міжнародна компанія Materialise. Поки що це фактично науковий експеримент на ділянці площею 285 га, головна мета якого — відстежити зміни. Якщо все вдасться, його поширять на всю річку та прилеглі водно-болотні угіддя.

Перші кроки вже зробили. Установили 15 гідрологічних постів, які дозволять спостерігати за рівнем ґрунтових на річці, та 15 шандорів — щитів на меліоративних каналах, які мають затримувати воду, щоб вона не йшла з річки.

Окремим викликом стало повернути річці меандри, природні вигини русла. Звивистість подовжує шлях води й сповільнює її відтік. А взаємодія річки із заплавою допомагає затримувати воду в ландшафті та поповнювати запаси підземних вод. Аби все це повернути Звіздалі, на річці встановили напівзагати — конструкції з дерев’яних колод, закріплених кілками, які перекривають дві третини течії. Їх розмістили в шаховому порядку з обох берегів. Науковці розраховують, що річка, намагаючись обійти перешкоди, знову створить меандри. Тут, до речі, підтягнулись і помічники — бобри. Їх було багато на меліоративних каналах, але звідти вони почали переміщатися на річку.

Фото: з fb-сторінки природного заповідника «Древлянський» На річці Ослів

— У нас встановлені фотопастки, і ми бачимо, як це відбувається. Це нам дуже допомагає у відновленні річки. Загалом поки що виходить дуже перспективна картина, — каже Дмитро.

Звісно, доводиться стикатися з різними проблемами, починаючи з того, як знайти фахівців, які відновлюватимуть річки. Тут допомогли Університет водного господарства в Рівному й Українське товариство захисту птахів. При заповіднику діє науково-технічна рада, до якої входять спеціалісти з різних установ. Тільки на дослідження річки, наукове обґрунтування, розробку плану заходів його затвердження пішов рік. Крім того, постало питання різноманітних дозволів.

— Нам було трохи легше, ніж іншим командам, які впроваджують подібні проєкти, оскільки земля в межах території нашого заповідника і перебуває в постійному користування нашої установи, — каже Дмитро Кондратюк. — Тож нічого не довелося узгоджувати з іншими землевласниками. Але знаю випадки, коли в межах проєктної ділянки є шість громад і з кожною треба домовитися.

Проєкт підтримало і басейнове управління річки Прип’яті, на балансі якого перебуває меліоративна система.

Відновлення — тривалий процес, і якісь відчутні зміни можна буде побачити за три-чотири роки, каже Дмитро. Річці наразі бракує сил наново сформувати меандри, однак здатність території утримувати воду поліпшується.

Фото: надано Дмитром Кондратюком Дмитро Кондратюк

— Ми бачимо це по деяких ділянках. Канали не забирають воду з річки — і це вже хороший результат. Трошки піднявся рівень води на торфовищах. Це такі мінімальні зміни. Але сподіваємось, що з кожним роком вони будуть помітніші, — каже Дмитро.

Тим часом у тому самому Древлянському заповіднику в партнерстві з Франкфуртським зоологічним товариством готуються до реалізації набагато масштабнішого проєкту в міжріччі двох інших приток Ужа — річок Лозниці й Осліву на площі дві тисячі гектарів. Колись вона теж постраждала від осушувальної системи — Кліщівської.

— Тут передбачені серйозніші втручання — будемо робити ґрунтові перемички, перекривати дренажні канали для відновлення річок. Якщо спрацює, то це відчує вся територія, — пояснює науковець. — Насамперед стабілізується рівень підземних вод, підвищиться рівень вологи у торфовищах, відновляться природні оселища, покращаться умови для птахів. Річки і прилеглі території будуть стійкішими до кліматичних змін. Зрештою отримаємо природний кордон. Ми біля кордону Білорусі, частково територія нашого заповідника, як і нашої громади, була окупована. Якщо вона буде більше зволожена, то це стане для нас захистом і ускладнить просування ворожої військової техніки. Позитивних аспектів дуже багато.

Подібні проєкти розпочали, приміром, у Чорнобильському радіаційно-біосферному та Рівненському природному заповідниках.

— Я не скажу, що це вже тренд. Але люди почали звертати увагу на річки, болота, бо все більше відчувають на собі вплив дефіциту води, — визнає Дмитро. — І багато річок потребують відновлення.

Міша ж, попри осінні дощі, й досі не схожа сама на себе.