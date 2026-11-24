Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів області. Ворог запустив ракети, дрони і РСЗВ. Внаслідок обстрілів постраждала 21 людина.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 42 і 68 років; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 60 і 20 років та 70-річна жінка, ще 8 людей отримали гостру реакцію на стрес.

У с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнали поранень жінки 60 і 57 років та 61-річний чоловік. В Ізюмі поранено 77-річну жінку, отримали гостру реакцію на стрес 85-річний чоловік і 80-річна жінка. У с. Чернігівське Лозівської громади отримали гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і 63-річна жінка.

Реклама

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 ракет;

1 РСЗВ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

20 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 3 автомобілі, цивільне підприємство, 2 приватні будинки, складську будівлю.

В Ізюмі пошкоджено багатоквартирний і 9 приватних будинків.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль в с. Руська Лозова, 2 приватні будинки у м. Мерефа, приватний будинок в сел. Слатине.

У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний і 5 приватних будинків, вантажний автомобіль, 4 автомобілі, приміщення пошти і комунального підприємства в м. Лозова, приватний будинок у с. Острівщина, 2 приватні будинки у с. Чернігівське.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 70 422 людини.