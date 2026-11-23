Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження об’єктів російської нафтової інфраструктури. Яким запам’ятається 1734-й день повномасштабної війни.

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У Димері Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи, які тривали понад добу після російської атаки. Унаслідок удару загинули 11 людей, зокрема 11-річна дівчинка. Особу двох загиблих ще встановлюють, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Рятувальники безперервно розбирали завали зруйнованого будинку, щоб знайти та врятувати людей. Роботи проводили обережно, регулярно оголошуючи хвилини тиші. Кілька разів виникала загроза повторного російського удару.

Під час пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 7-річного хлопчика, а вночі – 79-річну жінку. Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості. Загалом п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення.

Найбільше ворожих штурмів Сили оборони відбили на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 листопада – в новині.

Росіяни атакували сьогодні Вознесенівський район Запоріжжя, загинули три людини. Одну людину поранено.

Армія окупантів влучила у будівлю непрацюючої приватної клініки. На третьому поверсі виникла пожежа, яку вже локалізували. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Також ворог атакував центр міста, влучивши по відкритій ділянці.

Російські війська атакували автомобіль, який здійснював евакуацію цивільного населення у Краматорську. Внаслідок удару загинули двоє місцевих жителів – чоловік та жінка.

Ще двоє людей, яких евакуювали, чоловік і жінка, зазнали поранень. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

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Автомобіль мав чітке маркування, яке вказувало на його призначення. Транспорт використовували саме для евакуації цивільних, тому його неможливо було сплутати зі звичайним автомобілем чи транспортом іншого призначення.

У Києві внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі у двох районах міста – Голосіївському та Шевченківському, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією Віталія Кличка, унаслідок ворожої атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. Один із них – громадянин США. Усіх постраждалих госпіталізували.

Більше інформації – в новині.

Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах російської нафтової інфраструктури – нафтоперекачувальній станції «Калейкино» в Татарстані, Новошахтинському НПЗ у Ростовській області та НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі.

Подробиці – в новині.

У 8 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ спростували твердження про нову Курську операцію та пояснили, що інформацію неправильно витлумачили.

За їхніми словами, бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. Водночас поліпшення тактичного положення українських військових на окремій ділянці фронту не означає початку наступу чи проведення окремої операції.

Докладніше – в новині.

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Європейська комісія 23 листопада представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій проти Росії. Санкції передбачають відключення ще близько 60 російських банків від SWIFT, санкції проти суден тіньового флоту, обмеження для енергетичного сектору та посилення візового контролю.

Про це у Брюсселі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє DW. За її словами, запропоновані заходи мають посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну проти України.

Більше інформації – в новині.

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