Під завалами зруйнованого будинку вдалося врятувати 7-річного хлопчика та 79-річну жінку, яка провела під уламками майже добу.

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У Димері Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи, які тривали понад добу після російської атаки. Внаслідок удару загинули 11 людей, зокрема 11-річна дівчинка. Особу двох загиблих ще встановлюють.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Рятувальники безперервно розбирали завали зруйнованого будинку, щоб знайти та врятувати людей. Роботи проводили обережно, регулярно оголошуючи хвилини тиші. Кілька разів виникала загроза повторного російського удару.

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Під час пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 7-річного хлопчика, а вночі – 79-річну жінку. Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості. Загалом п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях під наглядом медиків.

Фахівці ДСНС вивезли з місця удару понад дві тисячі тонн будівельного сміття та демонтували найбільш небезпечні конструкції.

На місці трагедії працювали представники ДСНС, поліції та керівництво МВС і Київської області. Поліцейські залишатимуться там, щоб документувати наслідки російського удару та забезпечувати громадський порядок.

У МВС також повідомили, що російські війська продовжували атакувати українські регіони. Упродовж дня удари фіксували на Вінниччині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Запоріжжі. Є загиблі й поранені серед цивільних.

Крім того, у Краматорську внаслідок атаки FPV-дрона поранень зазнали четверо поліцейських. Удень російські війська також спрямували ударні безпілотники на Київ. До ліквідації наслідків обстрілів залучили необхідні підрозділи системи МВС.