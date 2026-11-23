Сили оборони України завдали ударів по трьох об’єктах російської нафтової інфраструктури – нафтоперекачувальній станції «Калейкино» в Татарстані, Новошахтинському НПЗ у Ростовській області та НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі.

Про це повідомляють Міноборони України та Генштаб ЗСУ.

23 листопада Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі та нафтоперекачувальній станції «Калейкино» в Татарстані.

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Пермський НПЗ розташований за понад 1500 км від українського кордону. Його проєктна потужність становить близько 13 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє понад 60 видів продукції та залучене до забезпечення російської армії.

У взаємодії з рухом опору «Черная искра» на заводі уразили три установки – АВТ-2, АВТ-5 та установку ізомеризації. Атмосферно-вакуумні установки забезпечують первинну переробку нафти та її розділення на фракції, з яких виробляють бензин, дизель, авіапаливо й мазут. Установка ізомеризації необхідна для підвищення октанового числа бензину.

Також українські військові вдруге за кілька днів атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкино» поблизу Альметьєвська в Татарстані. Цього разу уражено чотири резервуари.

Ще одним ураженим об’єктом став Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, проєктна потужність якого становить близько 5 млн тонн нафти на рік. Підприємство переробляє сировину на бензин, дизель, мазут та інші нафтопродукти, забезпечуючи потреби півдня Росії та постачання через порти Азовського й Чорного морів.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України продовжують реалізовувати право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Удари спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та примушення її припинити збройну агресію проти України.