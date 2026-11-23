Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського посла, щоб висловити йому засудження через посилення російських атак на Україну та інциденти в Данії й Польщі.
Про це ідеться у повідомленні МЗС Фінляндії у мережі "Х".
"Ми рішуче засуджуємо незаконну загарбницьку війну Росії та її дедалі інтенсивніші удари по цивільних об'єктах в Україні. Ми солідарні з Данією, Польщею та іншими нашими європейськими партнерами", – наголосили у відомстві.
У фінському МЗС назвали неприйнятними "небезпечні й безрозсудні дії Росії в Європі".
Також дипломатичне відомство підтвердило підозри, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії в суботу, 21 листопада.
"Україна має право захищатися від незаконної агресії з боку РФ. Росія повинна припинити свою загарбницьку війну проти України", – підсумували фінські дипломати.
- Фінляндія підозрює російський військовий вертоліт у порушенні свого повітряного простору 21 листопада. Вертоліт міг залетіти на 4,1 кілометра вглиб фінської території.