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Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського посла, щоб висловити йому засудження через посилення російських атак на Україну та інциденти в Данії й Польщі.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Фінляндії у мережі "Х".

"Ми рішуче засуджуємо незаконну загарбницьку війну Росії та її дедалі інтенсивніші удари по цивільних об'єктах в Україні. Ми солідарні з Данією, Польщею та іншими нашими європейськими партнерами", – наголосили у відомстві.

У фінському МЗС назвали неприйнятними "небезпечні й безрозсудні дії Росії в Європі".

Також дипломатичне відомство підтвердило підозри, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії в суботу, 21 листопада.

"Україна має право захищатися від незаконної агресії з боку РФ. Росія повинна припинити свою загарбницьку війну проти України", – підсумували фінські дипломати.