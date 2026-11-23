Згідно з даними дослідження PISA, 36% учнів повідомили, що під час уроків їх відволікали цифрові пристрої чи медіаконтент.

У Данії з наступного навчального року планують заборонити використання смартфонів у школах через "найгірші за всю історію" результати освітніх тестів у дослідженні Programme for International Student Assessment (PISA).

Про це повідомила пресслужба данського уряду.

Згідно з даними дослідження PISA, 36% учнів повідомили, що під час більшості або всіх уроків природничих наук їх відволікали цифрові пристрої чи медіаконтент. Цей показник вищий, ніж у 2022 році, і перевищує середній показник по країнах ОЕСР, який становить 28%.

Зазначається, що заборона смартфонів та інших пристроїв з доступом до інтернету діятиме до кінця 10-го класу, а також у закладах післяшкільного догляду.

Нагадаємо, що в червні в Латвії набула чинності заборона використання мобільних телефонів дітьми до 9-го класу.