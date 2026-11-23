Нові кандидатури на ці посади вже є.

Президент Південної Кореї розпорядився провести масштабні кадрові перестановки в уряді після кількох місяців напружених відносин зі США. Це сталося після того, як можлива зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Дональдом Трампом так і не відбулася, пише Bloomberg.

Президент Лі Чже Мьон висунув кандидатуру чинного заступника радника з національної безпеки Ліма Ун Суна на посаду головного дипломата країни. Він замінить міністра закордонних справ Чо Хьона. 61-річний Лім раніше був послом Південної Кореї в Канаді, а торік приєднався до команди Лі з питань національної безпеки.

А Кан Ким Сіль, колишню міністерку юстиції та нинішню спеціальну представницю країни з питань глобального клімату й довкілля, призначили кандидаткою на посаду керівниці Національної розвідувальної служби. Колишнього лідера парламентської фракції правлячої партії Хон Ік Пхьо висунули на посаду міністра об’єднання, який відповідає за відносини Сеула з Пхеньяном.

Ці призначення відбуваються у період напруженості з Вашингтоном. Йдеться, зокрема, про обіцянку Південної Кореї інвестувати у США 350 мільярдів доларів, а також витоки розвідувальної інформації, які поставили під загрозу здатність Сеула реагувати на дії КНДР. Вважалося, що ці суперечності почали негативно впливати на безпекове партнерство двох країн саме тоді, коли Пхеньян активізував випробування ракет.

Перед вступом на посади кандидати мають пройти парламентські слухання щодо затвердження.