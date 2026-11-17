Кілька російських військових літаків уранці 17 листопада ненадовго увійшли до зони розпізнавання ППО Південної Кореї. У відповідь південнокорейські військові підняли винищувачі.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів країни, інформує Yonhap.

За даними військових, літаки відстежували ще до входу в зону та підготували авіацію на випадок непередбачуваних дій. Згодом російські борти залишили її, не порушивши повітряного простору Південної Кореї.

Зона розпізнавання ППО не є територіальним повітряним простором. Її визначають для того, щоб іноземні літаки повідомляли про себе й допомагали запобігти випадковим зіткненням. Росія та Китай не визнають юрисдикцію Сеула над цією зоною.