Як стверджує агенція CNN з посиланням на сімох американських чиновників, розвідка США має інформацію про розробку Іраном плану атаки у Вашингтоні з використанням так званої "брудної бомби" або хімічної зброї.

Попри те, що здатність Тегерана реалізувати настільки складний теракт є вкрай сумнівною, отриманий розвідувальними службами документ є дуже детальним і містить опис цілей та конкретні місця, де мають відбутися вибухи. Питання, на думку представників служб безпеки, полягає тільки в тому, чи мають в ісламській республіці достатньо агентів на чужій землі.

У Білому домі офіційно заявили, що США постійно відслідковують усі потенційні загрози, але саме зараз не бачать приводу для занепокоєння. Водночас у Вашингтоні вважають, що Іран може вдатися до нападу на території Штатів, щоб спробувати послабити воєнний та економічний тиск з боку адміністрації Дональда Трампа.

Президент США останнім часом намагається не загострювати риторику щодо Ірану і навіть повідомив радникам, що не буде завдавати ударів на Близькому Сході, якщо не відбудеться жодних провокацій.