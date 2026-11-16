Проєкт реалізовуватимуть Німеччина, Данія, Австрія, Греція та Нідерланди. Депортовані зможуть або інтегруватися в руандійське суспільство, або повернутися до своєї рідної країни.

П’ять країн ЄС наступного року відкриють у Руанді центр для депортованих мігрантів, повідомляє BBC.

Німеччина, Данія, Австрія, Греція та Нідерланди планують відкрити “центр повернення”, який з 2027 року буде готовий приймати переміщених осіб.

За словами представників цих країн, програма стосуватиметься мігрантів, які перебувають на їхній території нелегально і підлягають депортації. Уряд Нідерландів додав, що це стане альтернативою у випадках, коли депортованих осіб неможливо повернути до їхніх країн походження.

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Депортовані зможуть або інтегруватися в руандійське суспільство, або повернутися до своєї рідної країни.

Ця схема поширюватиметься на осіб, які вичерпали всі законні можливості для подальшого перебування в одній із цих п’яти країн. Це відрізняється від британської угоди (яку згодом скасували), що передбачала відправлення людей до Руанди для розгляду їхніх клопотань про надання притулку. Через юридичні перешкоди британська ініціатива так і не запрацювала, а у 2024 році новий уряд лейбористів остаточно відмовився від неї.

П’ять країн стверджують, що план відправлення мігрантів за кордон відповідає законодавству ЄС та міжнародному праву, проте правозахисні організації застерігають, що це може призвести до порушення прав мігрантів.

Домовленість стала можливою завдяки нещодавній реформі в ЄС, яка дозволила створювати центри для мігрантів за межами блоку.

Сьогодні під час спільної пресконференції у Відні канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що мета п’яти країн – розвантажити європейські системи надання притулку та зупинити торговців людьми, які організовують смертельно небезпечні подорожі через Середземне море.

Фото: EPA/UPG Пресконференція членів проєкту у Відні

У письмовій заяві уряд Нідерландів зазначив, що на першому етапі реалізації угоди до Руанди відправлятимуть “виключно чоловіків без сімей”. Також уточнюється, що для Нідерландів пріоритетом будуть особи, які прибули з країн, розташованих у тому ж регіоні, що й Руанда.

Після прибуття до Руанди люди зможуть інтегруватися в місцеве суспільство: вони отримають право на проживання, а також доступ до освіти, охорони здоров’я, ринку праці та правової системи.

Міністр внутрішніх справ Руанди Венсан Бірута заявив, що країна готова співпрацювати з європейськими партнерами задля гарантування “безпечного, законного та гідного рішення для мігрантів”.

Раніше дипломатичні джерела повідомили інформаційному агентству AFP, що цей центр на початковому етапі працюватиме в пілотному режимі й прийме близько 100 осіб – причому кожна з п’яти країн-учасниць, імовірно, направить приблизно по 20 мігрантів.