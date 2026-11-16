Корецький обговорив із Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України та посилення санкційного тиску на Росію.
Про це Сергій Корецький повідомив після зустрічі у Брюсселі.
За словами прем'єра, попри відновлення мирного процесу, Росія продовжує атакувати енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру України.
"Санкції – це потужний важіль, який Європа може застосувати вже найближчим часом і який може змінити розрахунки Москви цієї зими. Закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій", – зазначив Корецький.
Також глава уряду детально поінформував Каю Каллас про екстрений пакет зимової допомоги для України, який має допомогти країні протистояти російським атакам у зимовий період.
Прем'єр подякував Каї Каллас за особисте лідерство у посиленні тиску на Росію та послідовну підтримку України.
- Рада ЄС запровадила санкції проти 30 фізичних осіб та двох організацій у відповідь на втручання Росії в інформаційне середовище та зловмисну діяльність у кіберпросторі.