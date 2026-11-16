Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

Корецький обговорив із Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України

Прем'єр-міністр закликав ЄС якнайшвидше ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій проти Росії.

Корецький обговорив із Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України
Сергій Корецький і Кая Каллас
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас екстрений пакет зимової допомоги для України та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це Сергій Корецький повідомив після зустрічі у Брюсселі.

За словами прем'єра, попри відновлення мирного процесу, Росія продовжує атакувати енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру України.

"Санкції – це потужний важіль, який Європа може застосувати вже найближчим часом і який може змінити розрахунки Москви цієї зими. Закликаємо швидко ухвалити максимально сильний 22-й пакет санкцій", – зазначив Корецький.

Також глава уряду детально поінформував Каю Каллас про екстрений пакет зимової допомоги для України, який має допомогти країні протистояти російським атакам у зимовий період.

Прем'єр подякував Каї Каллас за особисте лідерство у посиленні тиску на Росію та послідовну підтримку України.

  • Рада ЄС запровадила санкції проти 30 фізичних осіб та двох організацій у відповідь на втручання Росії в інформаційне середовище та зловмисну діяльність у кіберпросторі.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies