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У Польщі затримали трьох підлітків за підозрою в підготовці теракту

Суд постановив узяти двох 17-річних під варту на час досудового розслідування, а 16-річного направити до установи для неповнолітніх.

У Польщі затримали трьох підлітків за підозрою в підготовці теракту
Поліція Польщі (ілюстративне фото)
Фото: the Canberra Times

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало трьох підлітків, яких підозрюють у підготовці терористичного нападу. Про це в понеділок у соцмережі X повідомив Томаш Сємоняк – міністр, відповідальний за спеціальні служби Польщі, пише Reuters

За його словами, підозрюваними є 16-річний підліток і двоє 17-річних. За словами посадовця, вони були пов'язані з міжнародним неонацистським рухом.

Особливе значення слідчі надали матеріалам, що стосуються двох 17-річних підозрюваних. За даними правоохоронців, вони обмінювалися через інтернет-месенджери інформацією про саморобні вибухові пристрої, кустарну вогнепальну зброю та піротехнічні матеріали, які планували використати для теракту.

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Затримання відбулися після нападу озброєного чоловіка, який на початку цього місяця вбив шістьох людей на головній площі Кракова. Уряд заявив, що нападник міг діяти під впливом ультраправої ідеології, однак націоналістична опозиція заперечила будь-який зв'язок між нападом і такими поглядами.

Під час обшуку приміщень, якими користувався один із підозрюваних, співробітники Агентства внутрішньої безпеки вилучили хімічні речовини, які можна використовувати для виготовлення вибухівки.

Суд постановив узяти двох 17-річних під варту на час досудового розслідування, а 16-річного направити до установи для неповнолітніх.

Розслідування триває. Прокурори працюють над встановленням інших осіб, причетних до діяльності угруповання, а також з'ясовують повний масштаб злочинів, які планувалися. 

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