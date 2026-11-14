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​Посольство України пов’язало написи "Слава УПА" на пам’ятниках у Польщі з гібридною війною Росії

Дипломати вважають, що провокації мають посварити українців і поляків, підірвати взаємну довіру та послабити підтримку України.

​Посольство України пов’язало написи "Слава УПА" на пам’ятниках у Польщі з гібридною війною Росії
Вандалізм на польських пам'ятниках
Фото: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Посольство України в Польщі вважає появу написів "Слава УПА" на історичних пам’ятниках у Варшаві проявом гібридної війни Росії. Дипломати переконані, що таким чином намагаються спровокувати ворожнечу між українцями та поляками.

Про це йдеться в заяві посольства, оприлюдненій у Facebook 14 листопада.

Українські дипломати засудили осквернення пам’ятника Героям Варшавського гетто та інші подібні акти вандалізму. Вони висловили сподівання, що польські правоохоронці встановлять причетних до провокацій і притягнуть їх до відповідальності.

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"Цей протиправний акт є проявом гібридної війни, яку росія намагається всіма способами реалізовувати в державах Європи, насамперед, у Польщі. Ціль очевидна – посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України", – зазначили у посольстві.

Дипломати закликали українців у Польщі не погоджуватися на пропозиції "легкого заробітку" за нанесення написів, пошкодження майна чи виконання інших незаконних завдань. 

Також громадянам порадили бути обережними під час спілкування з незнайомцями в соцмережах і месенджерах, не передавати їм особистих даних та не виконувати підозрілих доручень. Якщо хтось схиляє до протиправних дій або погрожує, у посольстві радять зберегти листування та звернутися до польської поліції.

Контекст

Напис "Слава УПА" виявили 14 листопада на пам’ятнику Героям Варшавського гетто, а також на пам’ятнику солдату Першої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму у варшавському районі Муранув.

За повідомленнями польських медіа, протягом минулого тижня подібним чином пошкодили ще 11 історичних пам’яток у Варшаві, Гдині та Познані.

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