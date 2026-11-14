Guardian: у Євротунелі між Британією та Францією тестуватимуть біометричний контроль без виходу з авто

Нова система має спростити перевірку паспортів, відбитків пальців та обличчя і допомогти уникнути заторів на кордоні.

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Загальний вигляд залізничних колій євротунелю під Ла-Маншем у французькому Кокелі

У Євротунелі, що сполучає Велику Британію та Францію, планують випробувати нову систему біометричного прикордонного контролю. Вона дозволить водіям і пасажирам проходити перевірку безпосередньо в автомобілях, не виходячи з них.

Європейська комісія та французька влада погодили дворічне тестування системи, пише The Guardian із посиланням на генерального директора компанії Getlink, яка управляє Євротунелем, Янна Леріша.

Для перевірки встановлять спеціальні термінали, обладнані системами зчитування паспортів, відбитків пальців та розпізнавання облич. Мандрівникам не доведеться відвідувати окремі приміщення прикордонного контролю.

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За словами Леріша, на терміналах у британському Фолкстоні та французькому Кале вже облаштували по 120 кіосків. Роботу системи контролюватимуть правоохоронці за допомогою камер спостереження, подібних до тих, що використовують в аеропортах Рима та Парижа.

Кожен автомобіль зможе під'їжджати до окремого термінала з двома стійками для зчитування паспортів, відбитків пальців і фотографування облич.

У Getlink сподіваються, що нововведення допоможе скоротити час проходження прикордонного контролю та уникнути тривалих черг, особливо в періоди інтенсивного пасажиропотоку.

Раніше компанія розглядала інші способи проведення біометричних перевірок. Зокрема, пасажирам пропонували використовувати планшети для самостійного сканування відбитків пальців або проходити процедуру в окремому приміщенні після паркування автомобіля.

Однак ці варіанти вимагали присутності поліцейських під час першої реєстрації біометричних даних, що могло спричиняти затримки.

Після переговорів із Єврокомісією та французькою владою компанія отримала дозвіл випробувати систему дистанційного спостереження за перевірками.

Точна дата початку тестування поки невідома. За словами Леріша, обладнання вже встановили та підготували до використання, однак його підключення до французької прикордонної системи ще не працює.

Нововведення пов'язане із запровадженням європейської системи в'їзду та виїзду Entry/Exit System (EES). Вона передбачає збір біометричних даних громадян країн, які не входять до ЄС, зокрема власників британських паспортів, під час перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Мандрівники мають надавати відбитки пальців та зображення обличчя для реєстрації в системі.

Повноцінне впровадження EES неодноразово відкладали через технічні проблеми. За даними The Guardian, дев'ять із 27 країн Євросоюзу, зокрема Франція, досі не завершили розгортання системи.

У Getlink побоюються, що без спрощення процедур біометричні перевірки можуть спричинити багатокілометрові затори біля терміналів Євротунелю.