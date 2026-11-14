Президент: «Обмеження Starshield зараз говорить про те, що це зробили SpaceX»

Швидкість впала лише над окупованою територією, але це позначається на всій країні.

Ілон Маск виступає під час панельної дискусії на засіданні ВЕФ у Давосі, 22 січня 2026 року.

Швидкість обмеження Starshield для української армії над окупованою територією до 161 км/год станом на учора діяла протягом п'яти діб. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення дуже небезпечним і політичним.

На зустрічі з журналістами 13 листопада він сказав, обмеження зв'язку лише на окупованій території свідчить про часткове невизнання їх частиною України. Київ намагався обговорити ситуацію по лінії військових та з компанією SpaceX, з супутниками Starlink якої працює Starshield.

Зі SpaceX розмовляло міністерство оборони.

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«Там відповіли: "Ми нічого не обмежуємо". Уже пʼяту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо. Питання не в тому: віримо чи не віримо. Ми так не вважаємо. Може, ще якісь будуть перевірки. Але щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові», – сказав президент України.

Під час попередніх обмежень у жовтні, коли швидкість впала по всій території України, Зеленський спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо.

«Не знаю: був це збіг чи ні – хочу вірити, що не збіг – але після цієї розмови з ним у нас не було проблем з ранніми попередженнями щодо балістичних ударів, обміном розвідувальною інформацією і не було обмежень Starlink і Starshield. Чому я зараз згадав цей момент? Тому що під час нашої розмови Рубіо сказав, що Starshield більше під контролем влади США, а не SpaceX. Обмеження Starshield зараз говорить про те, що це зробили SpaceX. Так мені каже наша команда», – пояснив президент.

Він звернув увагу, що будь-яке обмеження для України є небезпечним, оскільки реактивні дрони летять зі сходу. Частково їх збивали ще над окупованою територією.

Контекст

Минулого місяця українські війська вже мали умисне обмеження швидкості зв'язку з 400 км на год до 160 км на год, що призвело до неможливість збивати російські реактивні дрони і проводити операції проти окупантів. Офіційно про це не попереджали: падіння швидкості та, як наслідок, втрату дронів, українські війська виявили вже під час операцій. Україна перевірила, чи діє обмеження її Starlink в країнах ЄС, і з'ясувалося, що ні: зв'язок відпадав лише на її території, за кордоном він працював.

Власник SpaceX Ілон Маск звинувачував Україну в тому, що вона використовує цивільну систему для знищення росіян, але Зеленський наголошував, що для атак по території Росії цю систему не застосовують.

Білий дім так і не відповів, хто саме відповідальний за обмеження швидкості, що призвели до інтенсифікації російських ударів по цивільних об'єктах України. Президент США запевняв, що він відповідної вказівки не давав. Сенат планує розслідувати, що саме відбулося.

12 листопада президент повідомив, що над територією України знову знизилася швидкість Starshield.



