SpaceX зазнала невдачі у спробі "спіймати" обидві частини ракети Starship

Американська компанія SpaceX провела тестовий запуск ракети Starship, який мав стати історичним. Виробник збирався вперше повернути на Землю для подальшої експлуатації обидві частини апарату: як прискорювач, так і сам космічний корабель.

Як пише BBC, намір зірвався вже на першому етапі. Через шість з половиною хвилин після старту з космодрому у Техасі механічні "руки" мали "схопити" нижню частину ракети, яка поверталася на пусковий майданчик. Але бустер замість цього було вирішено приводнити в океан.

У SpaceX пояснили, що їхнім пріоритетом залишається безпека, а посадити прискорювач без ризику за обставин, що склалися під час польоту, було неможливо.

Тепер компанія спробує успішно зберегти хоча б верхню половину ракети, яка має запустити 26 супутників, зробити 14 обертів на земній орбіті і повернутися на базу через 22,5 години після запуску.

SpaceX у 2015 році здійснили революцію у сфері космічних польотів, організувавши першу успішну вертикальну посадку частини ракети Falcon 9. Це перевернуло уявлення про те, чи може апарат бути використаний повторно. Завдяки багаторазовим прискорювачам корпорація Ілона Маска суттєво скоротила витрати на космічні місії.