Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
ГоловнаСвіт

Марін Ле Пен заявила про готовність обговорити фінансування України із Зеленським

Чим ближче вибори, тим м'якша риторика ультраправої політикині щодо допомоги нашій державі.

Марін Ле Пен заявила про готовність обговорити фінансування України із Зеленським
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Кандидатка у президенти Франції від ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен стверджує, що готова провести зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським.

Як пише Le Monde, лідерка праворадикалів пропонує Зеленському приїхати до Брюсселя. Темою розмови має стати фінансування України, яке, за словами Ле Пен, "розбурхує всю Європу".

У понеділок, 16 листопада, фаворитка прийдешніх виборів має зустрітися з послом України у Франції Вадимом Омельченком. Очікується, що через дипломата вона офіційно передасть Президенту Зеленському пропозицію щодо переговорів.

Раніше Марін Ле Пен стверджувала, що після обрання президенткою готова надавати Україні фінансову допомогу упродовж не більш ніж пів року, а також заявила про згоду приїхати до нашої держави на зустріч із Зеленським.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies