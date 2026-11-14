Марін Ле Пен заявила про готовність обговорити фінансування України із Зеленським

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Кандидатка у президенти Франції від ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен стверджує, що готова провести зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським.

Як пише Le Monde, лідерка праворадикалів пропонує Зеленському приїхати до Брюсселя. Темою розмови має стати фінансування України, яке, за словами Ле Пен, "розбурхує всю Європу".

У понеділок, 16 листопада, фаворитка прийдешніх виборів має зустрітися з послом України у Франції Вадимом Омельченком. Очікується, що через дипломата вона офіційно передасть Президенту Зеленському пропозицію щодо переговорів.

Раніше Марін Ле Пен стверджувала, що після обрання президенткою готова надавати Україні фінансову допомогу упродовж не більш ніж пів року, а також заявила про згоду приїхати до нашої держави на зустріч із Зеленським.