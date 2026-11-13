В аеропорту Польщі літак перервав посадку через невідомий дрон

Літак деякий час перебував у зоні очікування над Варшавою.

В польському аеропорту імені Фридерика Шопена літак, що виконував рейс із Праги до Варшави, перервав посадку через безпілотник, який помітили на траєкторії.

Про це передає "Європейська правда".

Інцидент стався 13 листопада, коли літак уже перебував на невеликій висоті та готувався до приземлення. Пілот був змушений різко перервати зниження і знову набрати висоту через дрон, який несподівано з'явився на траєкторії заходу літака на посадку.

Після цього літак протягом деякого часу перебував у зоні очікування над Варшавою. Згодом екіпаж повторно здійснив захід на посадку.

"Дійсно, такий інцидент відбувся, однак що стосується безпеки польотів, то вона жодним чином не була порушена. Це була стандартна процедура, і польоти відбуваються у звичайному режимі", – заявив речник варшавського аеропорту Пйотр Рудзкі.