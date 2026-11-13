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Ракети "Нептун" уразили виробництво та об’єкти обслуговування російських дронів у Ростові-на-Дону

Під удар потрапило підприємство "Іонос" та сервісний центр компанії "Аеро-Хіт".

Ракети "Нептун" уразили виробництво та об’єкти обслуговування російських дронів у Ростові-на-Дону
Ураження цілей у Ростові-на-Дону
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 13 листопада Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару по трьох об’єктах, пов’язаних із виробництвом, зберіганням і ремонтом російських безпілотників у Ростові-на-Дону. Для атаки використали береговий ракетний комплекс "Нептун".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили виробництво ударних безпілотників тактичного рівня та склад дронів російського підприємства "Іонос". 

Ще однією ціллю став сервісний центр компанії "Аеро-Хіт", де ремонтують і обслуговують безпілотники для російської армії. "Аеро-Хіт" виробляє ударні та розвідувальні FPV-дрони "Велес". Основне виробництво компанії розташоване в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

У Генштабі зазначили, що ураження виробничих, складських і ремонтних потужностей має вплинути на забезпечення російських військ безпілотниками: частину дронів не вдасться виготовити, частина була на складі, а пошкоджені апарати потребуватимуть ремонту.

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