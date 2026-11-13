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Генерал-майор Лебеденко: приватна ППО – це не лише про збиття дронів, а й про доступ до ситуації і оповіщення

Зараз є понад 10 суб'єктів, які вже виконують функції захисту своїх об'єктів. 

Генерал-майор Лебеденко: приватна ППО – це не лише про збиття дронів, а й про доступ до ситуації і оповіщення
Фото: Генштаб ЗСУ

За рік кількість створених суб'єктів приватної ППО в Україні перевищила сотню. Сформувати такий підрозділ і пліч-о-пліч зі Збройними Силами збивати ворожі дрони є непростим, але реальним завданням, сказав генерал-майор, ексзаступник головнокомандувача Олександра Сирського Андрій Лебеденко на заході LBTalks

За його словами, зараз є понад 10 суб'єктів, які не просто створені і навчаються, а вже виконують функції захисту своїх об'єктів. Лебеденко взернув увагу, що приватна ППО користується не лише турелями чи перехоплювачами дронів.

«Ми туди закладали ширше. Це ти стаєш учасником ППО, отримуєш доступ до систем, які дають тобі можливість розуміти ситуаційну обізнаність довкола твого об'єкта. Ти можеш організувати оповіщення, так, як зробили АЗС і мережі магазинів», – сказав він.

Також приватна ППО може вмикати РЕБ. І безпосередньо використовувати зброю для ураження. 

Приватна ППО

Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав цього року. За один місяць від старту проєкту 14 компаній оголосили про бажання сформувати приватні групи протиповітряної оборони. 

Станом на 29 жовтня групи приватної ППО за допомогою турелей збили близько 60 дронів. Більше про це читайте в матеріалі Вікторії Найдьонової: «"Це має стати чимось повсякденним, як звичайна охорона". Як працює в Україні приватна ППО і чого бракує». 

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