12 листопада на 79 році життя помер літературознавець, педагог, журналіст, один із засновників Народного Руху України, учасник ініціативної групи “Першого грудня” та перший і почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький.

Про це йдеться на Facebook-сторінці академії.

“В’ячеслав Степанович належав до тих людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги. У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію. Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України”, – йдеться у дописі.

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Брюховецький народився 14 липня 1947 року у Дзауджикау у Північній Осетії.

Вчився на факультеті журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка та в аспірантурі Київського державного інституту культури імені Олександра Корнійчука.

“Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе. Вона живе у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював”, – додали у виші.