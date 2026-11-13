Свято-Успенський монастир УПЦ програв апеляцію у справі про користування спорудами Лаври

Північний апеляційний господарський суд на засіданні 12 листопада залишив без задоволення скаргу Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою. Справа стосується позову цього монастиря до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» стосовно правомірності розірвання договору користування культовими спорудами Верхньої Лаври.
Представники монастиря намагалися оскаржити заборону. Суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, йдеться у повідомленні в Telegram адвоката монастиря Микити Чекмана.
Він повідомив, що колегія адвокатів очікує на повний текст постанови і готуватиме касаційну скаргу.
- В березні 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпорядився, аби монахи УПЦ МП звільнили всі будівлі та споруди на балансі заповідника за двома адресами. Причиною для цього стали встановлені міжвідомчою групою порушення монастирем умов користування.
- Аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло заявив, що має намір «до останнього відстоювати свої права» і не звільняти територію Лаври. Тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату).
- Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що про закриття чоловічого монастиря у Лаврі не йдеться і назвав відповідну інформацію маніпуляцією. Також він зазначив, що усі, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, зможе продовжити своє служіння в Лаврі.
- З 2023 року тягнуться судові розгляди: монастир намагається оскаржити рішення про виселення. Заповідник заявив, що той умисно затягує розгляд.
- За інформацією LB, за весь час самовідвід від цієї справи взяли 17 суддів.