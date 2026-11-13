Свято-Успенський монастир УПЦ програв апеляцію у справі про користування спорудами Лаври

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Північний апеляційний господарський суд на засіданні 12 листопада залишив без задоволення скаргу Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою. Справа стосується позову цього монастиря до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» стосовно правомірності розірвання договору користування культовими спорудами Верхньої Лаври.

Представники монастиря намагалися оскаржити заборону. Суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, йдеться у повідомленні в Telegram адвоката монастиря Микити Чекмана.

Він повідомив, що колегія адвокатів очікує на повний текст постанови і готуватиме касаційну скаргу.

В березні 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпорядився, аби монахи УПЦ МП звільнили всі будівлі та споруди на балансі заповідника за двома адресами. Причиною для цього стали встановлені міжвідомчою групою порушення монастирем умов користування.

Аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло заявив, що має намір «до останнього відстоювати свої права» і не звільняти територію Лаври. Тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату).

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що про закриття чоловічого монастиря у Лаврі не йдеться і назвав відповідну інформацію маніпуляцією. Також він зазначив, що усі, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, зможе продовжити своє служіння в Лаврі.