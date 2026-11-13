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Свято-Успенський монастир УПЦ програв апеляцію у справі про користування спорудами Лаври

Адвокати готуватимуть касацію. 

Свято-Успенський монастир УПЦ програв апеляцію у справі про користування спорудами Лаври
Північний апеляційний господарський суд
Фото: facebook/Північний апеляційний господарський суд

Північний апеляційний господарський суд на засіданні 12 листопада залишив без задоволення скаргу Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою. Справа стосується позову цього монастиря до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» стосовно правомірності розірвання договору користування культовими спорудами Верхньої Лаври.

Представники монастиря намагалися оскаржити заборону. Суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, йдеться у повідомленні в Telegram адвоката монастиря Микити Чекмана.

Він повідомив, що колегія адвокатів очікує на повний текст постанови і готуватиме касаційну скаргу.

  • Аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло заявив, що має намір «до останнього відстоювати свої права» і не звільняти територію Лаври. Тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату). 
  • Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що про закриття чоловічого монастиря у Лаврі не йдеться і назвав відповідну інформацію маніпуляцією. Також він зазначив, що усі, хто живе за вимогами канонів і Томосу, відкине беззаконну владу Москви, зможе продовжити своє служіння в Лаврі. 
  • З 2023 року тягнуться судові розгляди: монастир намагається оскаржити рішення про виселення. Заповідник заявив, що той умисно затягує розгляд
  • За інформацією LB, за весь час самовідвід від цієї справи взяли 17 суддів.
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