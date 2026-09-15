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У Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні показали скарби з Києво-Печерської лаври

У музеї також відбудеться міжнародний симпозіум про українську культурну спадщину.

CultHub
У Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні показали скарби з Києво-Печерської лаври
Представлені в Музеї Вікторії й Альберта предмети з Києва-переської лаври
Фото: Sandra Ebert/Міністерство культури України

14 вересня в Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні відкрили експозицію «Сакральні скарби з Києва», де представили сім предметів з колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомляє Міністерство культури України.

Ідеться про ікону, напрестольне Євангеліє у срібному окладі – літургійну книгу, яку використовують під час християнського богослужіння, дискос для Євхаристії (літургійний посуд у вигляді блюда) та срібну позолочену чашу із зображенням Розп’яття.

Як зазначають, їх створили київські майстри-золотарі XVII–XVIII століть, а власне виставка має на меті ознайомити із визначними зразками українського сакрального мистецтва доби бароко. 

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В експозиції також представили два позолочені срібні Царські врата. Вони походять із Києво-Печерської лаври та нині перебувають у музеї на довгостроковій позиці від Gilbert Trust for the Arts.

Представлені в Музеї Вікторії й Альберта предмети з Києво-Печерської лаври
Фото: Sandra Ebert/Міністерство культури України
Представлені в Музеї Вікторії й Альберта предмети з Києво-Печерської лаври

Як стверджують у міністерстві, упродовж десятиліть каталогізація та інтерпретація цих врат спиралися на російську імперську рамку, а українське походження та культурне значення залишалися поза належною увагою. 

Згодом над повнішим розкриттям їхньої історії працювали Музей Вікторії й Альберта та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» за підтримки Українського інституту та ICOM UK.

Показ Царських врат у Музеї Вікторії і Альберта разом з оновленою інтерпретацією має наметі допомогти відновити їхній український історичний і мистецький контексти. 

Експозицію приурочили до 975-річчя Києво-Печерської лаври та 100-річчя Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». 

Представлені в Музеї Вікторії й Альберта предмети з Києво-Печерської лаври
Фото: Sandra Ebert/Міністерство культури України
Представлені в Музеї Вікторії й Альберта предмети з Києво-Печерської лаври

15 вересня, у музеї також відбудеться міжнародний симпозіум «Ukrainian Cultural Heritage and UK Institutions: Shifting Perspectives and Practice» (Українська культурна спадщина та інституції Великої Британії: зміна перспектив та практики), повідомляє Британська Рада в Україні.

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Як повідомляють організатори, під час заходу українські та британські дослідники, куратори й фахівці у сфері культури говоритимуть про те, як формувалися колекції української спадщини у Великій Британії, як сьогодні переосмислюють їхнє походження, атрибуцію та представлення, а також про те, як війна й міжнародна співпраця змінюють роботу з українською культурною спадщиною.

Церемонія відкриття виставки «Сакральні скарби з Києва» відбулась за участі директора музею сера Трістрама Ганта, Віцепрем’єр-міністерки України з гуманітарної політики – Міністерки культури України Тетяни Бережної, генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка та заступниці директора Британської Ради Семи Гарві.

Нагадаємо, експозиція триватиме до 17 вересня 2027 року. Вхід – вільний.

«Сакральні скарби з Києва» ініціювали в рамках довгострокового партнерства Музею Вікторії й Альберта та Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» за підтримки Британської Ради та Gilbert Trust for the Arts, за участі Українського інституту, Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Великій Британії.

Про Музей Вікторії й Альберта:

  • музей декоративно-ужиткового мистецтва у Лондоні;
  • заснований у 1852-му році як Музей виробників, а в 1899-му році названий на честь тодішньої королеви Великої Британії та її чоловіка, принца Альберта;
  • колекція музею містить понад 2,8 мільйона об'єктів, які охоплюють близько п’яти тисяч років творчості.

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