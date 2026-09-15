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Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2027

Формат відбору змінять з урахуванням викликів зимового періоду.

Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2027
Євробачення-2027
Фото: EBU

Суспільне офіційно підтвердило Європейській мовній спілці участь України у наступному пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні 2027 року у болгарському місті Бургас.

Мовник розглядає музичну подію як "критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги". Сцену Євробачення вважають тим майданчиком, на якому "має звучати голос України".

Для визначення пісні та виконавця Суспільне традиційно проведе національний відбір, який обіцяють переформатувати. Це викликано безпековими ризиками та викликами, які ворог може поставити перед Україною у зимовий період.

Минулоріч Україну у Відні представляла Leleka, яка посіла 9-те місце з піснею Ridnym. Наша країна - єдина, яка має 100% виходів у фінал Євробачення з часу своєї першої участі у конкурсі. 

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