Американський оркестр скасував виступ російського скрипаля Рєпіна

Водночас в ASO сподіваються, що майбутня художня співпраця "може виявитися можливою".

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Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) скасував виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на тлі закликів Посольства України у США.

Про зміни у програмі концертів повідомили на сайті оркестру.

"Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) та скрипаль Вадим Рєпін дійшли взаємної згоди не продовжувати заплановану співпрацю щодо виконання Першого скрипкового концерту Шостаковича 6 та 7 листопада 2026 року в Maryland Hall", – ідеться в заяві.

В оркестрі зазначили, що ASO та Рєпін погодилися, що "нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці, а також не відповідає інтересам глядачів ASO",

"Як ASO, так і Вадим Рєпін поділяють бажання покласти край триваючій війні, яка спричинила незмірні страждання та руйнування. Вони також висловлюють надію, що майбутня художня співпраця може виявитися можливою", – додали в оркестрі.