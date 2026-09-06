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Американський оркестр скасував виступ російського скрипаля Рєпіна

Водночас в ASO сподіваються, що майбутня художня співпраця "може виявитися можливою".

CultHub
Американський оркестр скасував виступ російського скрипаля Рєпіна
Світлана Захарова та Вадим Рєпін
Фото: imi.org.ua

Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) скасував виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на тлі закликів Посольства України у США

Про зміни у програмі концертів повідомили на сайті оркестру

"Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) та скрипаль Вадим Рєпін дійшли взаємної згоди не продовжувати заплановану співпрацю щодо виконання Першого скрипкового концерту Шостаковича 6 та 7 листопада 2026 року в Maryland Hall", – ідеться в заяві.

В оркестрі зазначили, що ASO та Рєпін погодилися, що "нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці, а також не відповідає інтересам глядачів ASO",

"Як ASO, так і Вадим Рєпін поділяють бажання покласти край триваючій війні, яка спричинила незмірні страждання та руйнування. Вони також висловлюють надію, що майбутня художня співпраця може виявитися можливою", – додали в оркестрі. 

  • Раніше Annapolis Symphony Orchestra заявив, що не планує відміняти співпрацю з Рєпіним попри звернення посольства та петицій, ініційованих місцевими активістами. 
  • Низка культурних установ уже переглянули свою співпрацю з Рєпіним, зокрема Мангаймський філармонічний оркестр у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Palm Beach Symphony у Флориді, який скасував виступ пана Рєпіна у березні цього року.

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