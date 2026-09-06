Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСвіт

WSJ: Мільярди іранських доларів проходять через американські банки попри санкції США

Іран отримує доступ до американської фінансової системи через іноземні банки.

WSJ: Мільярди іранських доларів проходять через американські банки попри санкції США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Попри санкції США проти Ірану, щороку через кореспондентські рахунки в американських банках проходять мільярди доларів, пов’язаних з Тегераном. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами західних чиновників та дослідників, Іран отримує доступ до американської фінансової системи через іноземні банки, які підтримують кореспондентські відносини з банками США.

Минулого року Мінфін США повідомив, що виявило близько 9 млрд доларів іранських коштів, які пройшли через американські банки у 2024 році.

Реклама

Іран використовує розгалужену мережу підставних компаній, обмінних пунктів та інших посередників, щоб приховувати зв’язки з Тегераном. Такі структури працюють, зокрема, через Китай, ОАЕ, Гонконг та Дубай.

Зазвичай вони не відкривають рахунки безпосередньо в американських банках. Натомість залучають іноземні фінансові установи, які мають доступ до американських кореспондентських рахунків. Через них проводяться операції від імені іранських компаній, не розкриваючи їхнього зв’язку з Тегераном.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала американські банки посилити контроль за такими операціями. Вашингтон також попередив іноземні банки, які проводять доларові транзакції з Іраном через американські кореспондентські рахунки, про можливі наслідки.

"За президентства Трампа Міністерство фінансів США чітко дало зрозуміти, що дотримання санкцій США та інших юридичних зобов’язань не є добровільним, а їхнє недотримання матиме наслідки. Фінансові установи попереджені", – заявив чиновник Мінфіну США Джин Ланг.

Водночас американські банки заявляють, що співпрацюють із Міністерством фінансів США та виконують вимоги щодо дотримання санкцій, зокрема повідомляючи про підозрілі транзакції.

Експерти зазначають, що надмірне посилення контролю може мати і негативні наслідки. Зокрема, жорсткі обмеження для американських та іноземних банків можуть стимулювати країни переходити на альтернативні фінансові системи та валюти, зокрема китайський юань.

Водночас Іран дедалі частіше використовує юань та криптовалюту для обходу американського фінансового контролю. Однак долар залишається необхідним для частини зовнішньої торгівлі країни, підтримки союзників на Близькому Сході та закупівлі підсанкційних технологій і компонентів.

За даними WSJ, саме кореспондентська банківська система залишається однією з ключових можливостей для іранських коштів потрапляти у глобальну фінансову систему, попри санкції США.

Раніше видання повідомляло, що після шести місяців війни з США Іран став упевненішим у своїй здатності продовжувати конфлікт. За оцінками американської розвідки, Тегеран може розраховувати на тривале протистояння та намагатися виснажити Вашингтон.

Іран також, за даними видання, має чіткіше уявлення про можливості контролю над Ормузькою протокою, через яку до війни проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies