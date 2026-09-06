WSJ: Мільярди іранських доларів проходять через американські банки попри санкції США

Попри санкції США проти Ірану, щороку через кореспондентські рахунки в американських банках проходять мільярди доларів, пов’язаних з Тегераном. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами західних чиновників та дослідників, Іран отримує доступ до американської фінансової системи через іноземні банки, які підтримують кореспондентські відносини з банками США.

Минулого року Мінфін США повідомив, що виявило близько 9 млрд доларів іранських коштів, які пройшли через американські банки у 2024 році.

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Іран використовує розгалужену мережу підставних компаній, обмінних пунктів та інших посередників, щоб приховувати зв’язки з Тегераном. Такі структури працюють, зокрема, через Китай, ОАЕ, Гонконг та Дубай.

Зазвичай вони не відкривають рахунки безпосередньо в американських банках. Натомість залучають іноземні фінансові установи, які мають доступ до американських кореспондентських рахунків. Через них проводяться операції від імені іранських компаній, не розкриваючи їхнього зв’язку з Тегераном.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала американські банки посилити контроль за такими операціями. Вашингтон також попередив іноземні банки, які проводять доларові транзакції з Іраном через американські кореспондентські рахунки, про можливі наслідки.

"За президентства Трампа Міністерство фінансів США чітко дало зрозуміти, що дотримання санкцій США та інших юридичних зобов’язань не є добровільним, а їхнє недотримання матиме наслідки. Фінансові установи попереджені", – заявив чиновник Мінфіну США Джин Ланг.

Водночас американські банки заявляють, що співпрацюють із Міністерством фінансів США та виконують вимоги щодо дотримання санкцій, зокрема повідомляючи про підозрілі транзакції.

Експерти зазначають, що надмірне посилення контролю може мати і негативні наслідки. Зокрема, жорсткі обмеження для американських та іноземних банків можуть стимулювати країни переходити на альтернативні фінансові системи та валюти, зокрема китайський юань.

Водночас Іран дедалі частіше використовує юань та криптовалюту для обходу американського фінансового контролю. Однак долар залишається необхідним для частини зовнішньої торгівлі країни, підтримки союзників на Близькому Сході та закупівлі підсанкційних технологій і компонентів.

За даними WSJ, саме кореспондентська банківська система залишається однією з ключових можливостей для іранських коштів потрапляти у глобальну фінансову систему, попри санкції США.

Раніше видання повідомляло, що після шести місяців війни з США Іран став упевненішим у своїй здатності продовжувати конфлікт. За оцінками американської розвідки, Тегеран може розраховувати на тривале протистояння та намагатися виснажити Вашингтон.

Іран також, за даними видання, має чіткіше уявлення про можливості контролю над Ормузькою протокою, через яку до війни проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти.