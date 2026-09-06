Гонконг став центром для російського золота, яке перебуває під західними санкціями.

РФ різко наростила постачання золота до Гонконгу у 2026 році. Китайський спеціальний адміністративний район перетворюється на один із ключових центрів для російського золота, на яке країни Заходу наклали санкції.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, протягом перших семи місяців 2026 року Гонконг імпортував із Росії майже 100 тонн золота. Це рекордний показник і майже утричі більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Аналітик London Stock Exchange Group Дебаджит Саха зазначив, що після початку повномасштабної війни проти України Лондон закрив ринок для російського золота, через що виробники з РФ почали дедалі більше перенаправляти експорт на східні ринки.

Постачання російського золота до Гонконгу зростають із 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення США та Велика Британія запровадили санкції проти російського дорогоцінного металу. Водночас Гонконг і Китай таких обмежень не запроваджували.

Зростання російського експорту відбувається на тлі змін на світовому ринку золота. Азійські торговельні центри прагнуть посилити свої позиції у глобальній торгівлі дорогоцінним металом, яка традиційно зосереджена у Лондоні, Нью-Йорку та Дубаї.

Водночас дедалі більше центральних банків світу починають повертати свої золоті резерви з Лондона та Нью-Йорка. Серед них – центральні банки Франції та Нідерландів.