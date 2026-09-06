Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак після невдалої спроби використати безпілотник із вибухівкою в аеропорту "Лейпциг/Галле". Про це повідомляє Bild.

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також планують посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.

"Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися", – заявив Добріндт.

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За даними Bild, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції, який спеціалізуватиметься на боротьбі з безпілотниками.

Нові підрозділи зможуть швидко переміщуватися між регіонами. Вони матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі й базуватимуться у дев'яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Їхнім завданням буде захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення та перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою.

Окремо планують розширити повноваження компаній, які управляють критичною інфраструктурою. Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм. Це має дозволити швидше реагувати на атаки без очікування прибуття державних сил.

У плані також передбачене ширше використання штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. ШІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також ідентифікувати людей, яких підозрюють у підготовці нападів або шпигунській діяльності.

Ще один напрям – захист від кібератак. У Німеччині планують створити національний Cyberdome – розгалужену мережу цифрових сенсорів, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.

Що відомо про інцидент в Лейпцигу?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.

В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.