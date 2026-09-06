Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак після невдалої спроби використати безпілотник із вибухівкою в аеропорту "Лейпциг/Галле". Про це повідомляє Bild.
Глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який передбачає посилення захисту від безпілотників, диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та кібератак. Також планують посилити виявлення шпигунів і людей, яких можуть підозрювати у підготовці терактів.
"Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися", – заявив Добріндт.
За даними Bild, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції, який спеціалізуватиметься на боротьбі з безпілотниками.
Нові підрозділи зможуть швидко переміщуватися між регіонами. Вони матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі й базуватимуться у дев'яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.
Їхнім завданням буде захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення та перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою.
Окремо планують розширити повноваження компаній, які управляють критичною інфраструктурою. Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм. Це має дозволити швидше реагувати на атаки без очікування прибуття державних сил.
У плані також передбачене ширше використання штучного інтелекту, біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. ШІ має допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також ідентифікувати людей, яких підозрюють у підготовці нападів або шпигунській діяльності.
Ще один напрям – захист від кібератак. У Німеччині планують створити національний Cyberdome – розгалужену мережу цифрових сенсорів, яка має виявляти та блокувати спроби хакерських атак.
Що відомо про інцидент в Лейпцигу?
- Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.
- В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
- 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки.