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У Румунії оголошували повітрняу тривогу через загрозу повітряних цілей

Румунські ВПС приготували у бойову готовність ППО, винищувачі та гелікоптер.

У Румунії оголошували повітрняу тривогу через загрозу повітряних цілей
Винищувачі F16 Falcon ВПС Румунії
Фото: EPA/UPG

У ніч проти 6 вересня в Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення групи повітряних цілей до українсько-румунського кордону. Військові також готували до підняття в повітря винищувачі та гелікоптер.

Про це повідомило Міноборони Румунії.

За даними відомства, о 23:40 5 вересня радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей, які рухалися в напрямку річкового кордону з Україною.

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У Румунії привели в стан бойової готовності системи протиповітряної оборони. До можливого підняття в повітря підготували два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії та румунський гелікоптер IAR 330 Puma SOCAT.

Національний військовий командний центр також поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність запровадження заходів громадського оповіщення у північній частині повіту Тулча.

О 00:10 у державній системі оповіщення RO-Alert жителям регіону надіслали попередження про небезпеку.

О 00:42 повітряну тривогу скасували.

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