Минулої доби армія РФ 17 разів атакувала Донеччину, є поранені

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Упродовж минулої доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранена людина, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, крамниця і два заводські цехи.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Миколаївці Краматорського району поранена людина та пошкоджений приватний будинок. У Краматорську також є поранений.

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У Слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок і два заводські цехи.

Крім того, в Очеретиному Олександрівської громади пошкоджена крамниця, у Мирній Долині – приватний будинок.

У Новодонецькому російські обстріли пошкодили шість приватних будинків та п'ять багатоповерхівок.

За минулу добу з населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту, евакуювали 915 людей, серед них 136 дітей.