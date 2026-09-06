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ЦПД: у Рязані горить нафтопереробний завод

За попередніми даними, БпЛА атакували Рязанську і Ростовську області РФ.

ЦПД: у Рязані горить нафтопереробний завод
у Рязані горить нафтопереробний завод
Фото: Телеграм-канал керівника ЦПД Андрія Коваленка

У Рязані сталася пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко оприлюднив фото задимлення в районі Рязанського НПЗ із підписом: "Рязань, палає НПЗ".

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Також про атаку безпілотників у Рязанській та Ростовській областях РФ повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.

Відомо, що вночі вибухи та роботу протиповітряної оборони чули жителі Батайська Ростовської області. Згодом у соцмережах з'явилися фото та відео пожежі. Які саме об'єкти могли бути пошкоджені, наразі невідомо.

У Батайську розташований нафтоналивний термінал "Юг Руси", який використовують для експорту нафтопродуктів та постачання пально-мастильних матеріалів, зокрема для російської армії.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що над Ростовом, Батайськом та кількома районами області нібито знищили близько 30 безпілотників.

За його словами, в Азовському районі пошкоджено чотири приватні будинки, у Батайську пошкоджено будинок у садівничому товаристві, а в М'ясниківському районі – покрівлю будинку. Також повідомлялося про займання сухої трави.

Жителі Рязані вночі також повідомляли про вибухи. За словами очевидців, там міг бути уражений місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Водночас губернатор Рязанської області Павло Малков станом на ранок 6 вересня не повідомляв про атаку на місто.

Через нічні атаки "Росавіація" запроваджувала тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у низці російських аеропортів, зокрема в Пензі, Саратові, Калузі, Ярославлі, Сочі та Геленджику.

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