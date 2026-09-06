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Окупанти обстріляли Краматорськ і Миколаївку на Донеччині, поранені цивільні

За лобу окупанти поранили 2 мирних мешканців Донецької області.

Окупанти обстріляли Краматорськ і Миколаївку на Донеччині, поранені цивільні
наслідки російських обстрілів на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія упродовж минулої доби атакувала Миколаївку і Краматорськ Донецької області. Є поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 5 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини", – ідеться у повідомленні.

У Краматорську через обстріли постраждала одна людина, ще одна зазнала поранень у Миколаївці.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 4288 цивільних на Донеччині, 10 361 людина отримала поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

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