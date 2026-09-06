«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ завдала 886 ударів по Запорізькій області, є жертва та поранені

Одна людина загинула, ще 25 отримали поранення.

Армія РФ завдала 886 ударів по Запорізькій області, є жертва та поранені
наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російські окупанти завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, 25 отримали поранення внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Запасному, Григорівці, Новояковлівці, Жовтій Кручі, Білогір’ю, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Васинівці, Червоній Криниці, Новосолошиному.

Реклама

673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Біленьке, Новотаврійське, Юліївку, Лежине, Новотроїцьке, Веселий Гай, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Чарівне, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Новоселівку, Копані та Тернувате.

Зафіксовані два обстріли із РСЗВ по Воздвижівці та Рівному.

186 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю та Прилуках.

Надійшло 187 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies