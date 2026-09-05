На фронті відбулося понад 200 боєзіткнень: Генштаб повідомив про 38 атак на Покровському напрямку

Від початку доби 5 вересня на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Російські війська завдали 55 авіаційних ударів, застосувавши 187 керованих авіабомб, а також використали 5403 дрони-камікадзе. По позиціях українських військ і населених пунктах ворог здійснив 1702 обстріли.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали одного авіаудару трьома КАБами та здійснили п’ять штурмових дій. Також зафіксовано 18 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один із них – із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у бік Козачої Лопані, Приліпки, Лимана, Ізбицького, Захарівки, Купиного, Малої Вовчої, Водяного та Хатнього. Дві атаки ще тривають.

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На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Борівської Андріївки. Одна атака продовжується. На Лиманському напрямку українські військові відбили сім спроб противника просунутися в районах Новоселівки та Лимана. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили спробу росіян просунутися в районі Озерного. На Краматорському напрямку окупанти штурмували в бік Юрківки. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 14 атак противника в районі Костянтинівки та у напрямках Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки й Новоселівки. Ще одна атака триває.

Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Покровському напрямку – 38. Російські війська намагалися просунутися в бік Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Нового Донбасу, Добропілля, Водяного, Шевченка, Чернігівки, Матяшевого, Сергіївки, Васильківки, Удачного та Новопавлівки. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку за добу ліквідували 43 російських військових, ще восьмеро були поранені. Українські військові знищили три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, два спеціальні засоби та 23 укриття особового складу противника.

Крім того, пошкоджено чотири гармати, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу. Також знищено або подавлено 331 безпілотник різних типів.

На Олександрівському напрямку російські війська штурмових дій не проводили. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки у бік Верхньої Терси та Гіркого. На Оріхівському напрямку українські військові зупинили спробу противника просунутися в районі Павліки.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксували. На інших напрямках, за даними Генштабу, суттєвих змін в обстановці не відбулося.