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Глава Міноборони обговорив із генсеком НАТО потребу України в ППО

Також ішлося про підготовку до засідання у форматі «Рамштайн».

Глава Міноборони обговорив із генсеком НАТО потребу України в ППО
міністр оборони України Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Міністр оборони Євгеній Хмара провів телефонну розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

За інформацією Міноборони, ішлося про підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», а також першочергові потреби України. Зокрема, системи ППО.

«Передусім — постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони. Євгеній Хмара наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами», - заявило Міноборони.

  • Днями у штаб-квартирі НАТО відбулося екстрене засідання на тему посилення ППО України. Українська сторона зорієнтувала партнерів, яких саме внесків чи пакетів озброєнь очікують найближчим часом.
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