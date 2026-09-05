Глава Міноборони обговорив із генсеком НАТО потребу України в ППО

Міністр оборони Євгеній Хмара провів телефонну розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.
За інформацією Міноборони, ішлося про підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», а також першочергові потреби України. Зокрема, системи ППО.
«Передусім — постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони. Євгеній Хмара наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами», - заявило Міноборони.
- Днями у штаб-квартирі НАТО відбулося екстрене засідання на тему посилення ППО України. Українська сторона зорієнтувала партнерів, яких саме внесків чи пакетів озброєнь очікують найближчим часом.