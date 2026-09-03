​У Штаб-квартирі НАТО відбулося екстрене засідання на тему посилення ППО для України

Українська сторона зорієнтувала партнерів, яких саме внесків чи пакетів озброєнь ми очікуємо від них вже за тиждень.

Політичний сезон в Штаб-квартирі НАТО стартував з екстреного засідання Ради Україна-НАТО на тему посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

Засідання відбулося за головування генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також за участю постійних представників 32 країн-членів Альянсу і з двома спікерами з України.

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Гетьманчук пояснила, що позачерговість засідання була зумовлена не лише тим, аби ознайомити НАТО з новою тактикою Росії при здійсненні повітряного терору проти України, і, відповідно, - зорієнтувати, оголошення яких саме внесків чи пакетів озброєнь ми очікуємо від них вже за тиждень, коли відбудеться наступне засідання групи Рамштайн.

"Ці внески мають чітко відображати наші пріоритети й адекватно реагувати на всі апгрейди російського повітряного терору, зокрема - загрозу реактивних шахедів", - наголосила вона.

Гетьманчук також зазначила, що засідання було "в режимі secret", тому вона може поділитись лише деякими позиціями із свого власного виступу. Серед іншого, вона закликала партнерів по НАТО вийти на нове засідання UDCG із внесками в ініціативу PURL; наголосила, що захист українського неба - не лише в інтересах України, але й сусідніх країн НАТО. "

"Подякувала країнам НАТО за готовність надати в цьому році щонайменше 70 мільярдів євро на оборону України в цьому році, і підкреслила важливість максимально швидко згенерувати 8 мільярдів, які наразі бракує - наголосила на важливості посилювати та масштабувати наші далекобійні спроможності, аби більше і прицільніше вражати джерела болю, а не лише шукати знеболювальні, якими є засоби ППО. Сигнал від Президента, що "небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації" теж передала", - додала Гетьманчук.