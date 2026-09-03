У Києві оголосили повітряну тривогу: працює ППО

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У Києві оголосили повітряну тривогу. Про це повідомила КМВА.

Міська влада закликає мешканців негайно пройти до укриттів.

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Людей просять залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Міська влада також нагадує киянам не ігнорувати сигнал тривоги та подбати про власну безпеку.