У Києві оголосили повітряну тривогу: працює ППО

У Києві оголосили повітряну тривогу. Про це повідомила КМВА.
Міська влада закликає мешканців негайно пройти до укриттів.
За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Людей просять залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Міська влада також нагадує киянам не ігнорувати сигнал тривоги та подбати про власну безпеку.
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