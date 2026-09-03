Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві оголосили повітряну тривогу: працює ППО

Жителів столиці закликають перебувати в укриттях.

У Києві оголосили повітряну тривогу: працює ППО
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У Києві оголосили повітряну тривогу. Про це повідомила КМВА.

Міська влада закликає мешканців негайно пройти до укриттів.

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Людей просять залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Міська влада також нагадує киянам не ігнорувати сигнал тривоги та подбати про власну безпеку.

  • Вчора у Києві після влучання російського безпілотника загорівся шестиповерховий житловий будинок. Будівля частково зруйнована, також пошкоджено медзаклад. Пожежа виникла і в триповерховій споруді неподалік.
  • Наслідки атаки зафіксували у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Пошкоджено університет, п’ять житлових будинків, дитсадок і складські приміщення. Відомо про 13 постраждалих.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies