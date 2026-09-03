У ГУР заявили про кампанію дискредитації розвідки та бойових підрозділів

За даними розвідки, організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали.

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Головне управління розвідки МО України заявило, що проти відомства розгортається кампанія дезінформації, щоб дискредитувати відомство.

«ГУР МО України інформує — розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Українців закликають довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

«Також звертаємося до медіа, журналістів та блогерів: якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів»,– додали у ГУР.