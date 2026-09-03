Правоохоронці затримали підозрюваного у організації схеми зняття військовозобов’язаних з обліку.

Про це написав Офіс генпрокурора.

Йдеться про уродженця Покровського району, який нині мешкає на Прикарпатті. У травні 2026 року він дізнався, що житель Дніпра напередодні свого 25-річчя шукає шляхи виїзду за кордон. Чоловік зателефонував йому та запропонував допомогу у знятті з військового обліку за станом здоров’я, що дозволить безперешкодно виїжджати за межі країни. Своє сприяння оцінив у 22 000 доларів США.

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Оформити необхідні для цього документи він обіцяв завдяки особистим дружнім стосункам з працівниками медустанов і одного з РТЦК та СП Донецької області. Клієнт мав пройти формальний медогляд і за висновками військово-лікарської комісії бути визнаним непридатним до служби.

11 серпня чоловік отримав від військовозобов’язаного на банківський рахунок 20 000 грн, а через три дні під час особистої зустрічі у Дніпрі – ще 18 200 доларів США. Решту клієнт мав сплатити через 2-3 місяці – вже після отримання «білого квитка». Проте правоохоронці затримали організатора.

Фото: Офіс генпрокурора Знайдені під час обшуку докази

Під час обшуку у нього знайшли і вилучили 14 000 доларів США, 138 000 грн, телефон, а також копії особистих і медичних документів. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Максимальне покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.