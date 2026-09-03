На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці затримали підозрюваного у організації схеми зняття військовозобов’язаних з обліку

Вартість «послуги» становила 22 000 доларів. 

Правоохоронці затримали підозрюваного у організації схеми зняття військовозобов’язаних з обліку
Затримання підозрюваного
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали підозрюваного у організації схеми зняття військовозобов’язаних з обліку. 

Про це написав Офіс генпрокурора

Йдеться про уродженця Покровського району, який нині мешкає на Прикарпатті. У травні 2026 року він дізнався, що житель Дніпра напередодні свого 25-річчя шукає шляхи виїзду за кордон. Чоловік зателефонував йому та запропонував допомогу у знятті з військового обліку за станом здоров’я, що дозволить безперешкодно виїжджати за межі країни. Своє сприяння оцінив у 22 000 доларів США. 

Реклама

Оформити необхідні для цього документи він обіцяв завдяки особистим дружнім стосункам з працівниками медустанов і одного з РТЦК та СП Донецької області. Клієнт мав пройти формальний медогляд і за висновками військово-лікарської комісії бути визнаним непридатним до служби. 

11 серпня чоловік отримав від військовозобов’язаного на банківський рахунок 20 000 грн, а через три дні під час особистої зустрічі у Дніпрі – ще 18 200 доларів США. Решту клієнт мав сплатити через 2-3 місяці – вже після отримання «білого квитка». Проте правоохоронці затримали організатора. 

Знайдені під час обшуку докази
Фото: Офіс генпрокурора
Знайдені під час обшуку докази

Під час обшуку у нього знайшли і вилучили 14 000 доларів США, 138 000 грн, телефон, а також копії особистих і медичних документів. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Максимальне покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies