РФ завдала понад 950 ударів по Запорізькій області, поранена людина

Надійшло 46 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

189 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Веселянці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Юліївці, Барвінівці, Любимівці, Таврійському, Васильковому, Сергіївці, Жовтій Кручі, Сонячному, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Васинівці, Червоній Криниці, Єгорівці, Долинці, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

Одна людина поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies