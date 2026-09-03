РФ завдала понад 950 ударів по Запорізькій області, поранена людина

Одна людина поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області.
Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Юліївці, Барвінівці, Любимівці, Таврійському, Васильковому, Сергіївці, Жовтій Кручі, Сонячному, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Васинівці, Червоній Криниці, Єгорівці, Долинці, Воздвижівці та Новому Запоріжжю.
745 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Сонячне, Малокатеринівку, Річне, Кушугум, Червонодніпровку, Розумівку, Новоолександрівку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Лугівське, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівку, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.
Зафіксований обстріл із РСЗВ по Річному.
189 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Веселянці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Плавнях, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.
Надійшло 46 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.