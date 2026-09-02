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ЦПД: росіяни поширюють фейк про захоплення Козачої Лопані

У 14-му армійському корпусі спростували цю інформацію. Хоча ситуація в населеному пункті є напруженою.

ЦПД: росіяни поширюють фейк про захоплення Козачої Лопані
Фото: ЦПД

Росіяни поширюють фейк про захоплення Козачої Лопані на Харківщині. Про таке заявляють російські пропагандисти та навіть Путін. Проте, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, у 14-му армійському корпусі спростували цю інформацію та заявили, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Військові зазначають, що обстановка в районі Козачої Лопані залишається напруженою, там ведуться активні бойові дії.

"Ситуація динамічна, підрозділи утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження. Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку", - йдеться в повідомленні.

  • Росія поширює у соцмережах фейкове відео з нібито українським військовим, який скаржиться, що російські дрони вже вільно обстрілюють трасу на Полтаву – за сотні кілометрів від лінії фронту.
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