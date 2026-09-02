На Рівненщині внаслідок атаки РФ постраждали троє людей

"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля. Попередньо троє людей зазнали незначних травм", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільний Рівненської ОВА Олександр Коваль.

2 вересня унаслідок російської атаки на Рівненщині пошкоджено житловий будинок. Також відомо про трьох поранених.

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