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На Рівненщині внаслідок атаки РФ постраждали троє людей

Пошкоджено житловий будинок.

На Рівненщині внаслідок атаки РФ постраждали троє людей
Фото: З відкритих джерел

2 вересня унаслідок російської атаки  на Рівненщині пошкоджено житловий будинок. Також відомо про трьох поранених.

Про це повідомляє очільний Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля. Попередньо троє людей зазнали незначних травм", – ідеться у повідомленні.

На місці уже працюють усі відповідні служби. Наразі вирішується питання надання тимчасового житла постраждалій родині.

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