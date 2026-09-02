Генштаб підтвердив знищення Силами оборони російських МіГ-29 та Ка-27

Також уражено важливі військові об'єкти ворога на ТОТ.

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Підрозділи Сил оборони України 1 вересня та в ніч на 2 вересня 2026 року уразили низку військових цілей російського агресора.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року російського вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ.

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Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.

1 вересня та в ніч на 2 вересня у Володимирівці Донецької області українські військові уразили склад боєприпасів противника.

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В Очеретиному на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

Крім того, у Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.