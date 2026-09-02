Генштаб підтвердив знищення Силами оборони російських МіГ-29 та Ка-27

Підрозділи Сил оборони України 1 вересня та в ніч на 2 вересня 2026 року уразили низку військових цілей російського агресора.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року російського вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї РФ.
Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.
1 вересня та в ніч на 2 вересня у Володимирівці Донецької області українські військові уразили склад боєприпасів противника.
Читайте такожГенштаб підтвердив ураження Силами оборони комплексу "Новатек-Усть-Луга" в РФ
В Очеретиному на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.
Крім того, у Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.