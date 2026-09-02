Росія атакувала Дніпро: виникла пожежа, є загиблі (оновлено)

Російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару в місті виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 14:50 8 людей дістали поранення, з них 3 – госпіталізовані у важкому стані. З-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка. Згодом померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

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Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.

У ДСНС України повідомили, що також загорілися два легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували.На місці працювали 17 співробітників ДСНС та п’ять одиниць техніки.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України